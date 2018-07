TBM gestionnaire du tramway de Bordeaux profite des vacances d'été pour rénover son réseau. Cela va engendrer dès ce lundi et jusqu'au 15 août des interruptions de trafic sur les lignes A et C.

Des interruptions de trafic sur les lignes A et C à prévoir jusqu'au 15 août

Bordeaux, France

Le tramway qui circule depuis 2003 est très sollicité et il nécessite aujourd'hui d'importants travaux de maintenance. Une partie des rails d'alimentation par le sol vont être remplacés, de nouveaux revêtements vont être réalisés. Des travaux de raccordements de la 4ème ligne de tram, la ligne D, à la Ligne C au niveau des Quinconces auront lieu également durant cette période..

Ainsi dès ce lundi et jusqu'à dimanche prochain les trams ne circuleront pas sur la ligne C entre Grand Parc et Quinconces durant la journée et la nuit. Lundi 23 juillet ce sera entre Grand Parc et Gare St Jean, du 23 au 27 juillet, les travaux auront lieu sur la Ligne A entre Sainte Catherine et Stalingrad et ainsi de suite.

#sedéplacer | En raison de travaux, les lignes A et C du #tramway du réseau #TBM#bordeaux connaissent des interruptions exceptionnelles à partir de lundi 16/07 et jusqu'au 15/08. https://t.co/4oKJe7GHtJpic.twitter.com/pxrK1J2pV0 — Bordeaux Métropole (@BxMetro) July 13, 2018

A chaque fois des bus assureront le relais à raison d'une fréquence de 7 à 8 minutes. TBM indique qu'une signalétique sera mise en place pour guider les usagers jusqu'au bus de remplacement. Des agents seront aussi sur place. 20.000 dépliants ont été diffusés dans les agences TBM, les offices de tourisme et les mairies concernées.