Tramway dans le Grand Nancy : une situation dégradée qui va se prolonger

La Métropole du Grand Nancy et Kéolis, en charge du réseau Stan ont communiqué ce mardi suite aux incidents qui ont touché la ligne 1 du tramway début novembre. La situation doit s'améliorer progressivement mais il n'y aura pas de retour à la normale avant six mois.

La situation dégradée que connaît la ligne 1 du tramway sur le réseau Stan dans le Grand Nancy va se prolonger. A l'heure actuelle, seules 12 rames de tramway sont en circulation suite aux incidents survenus début novembre : un départ d'incendie dans un véhicule mais surtout une rupture entre deux wagons. Avec la moitié du parc en circulation seulement, le tramway passe dans le meilleur des cas toutes les 9 minutes avec une rupture de charge au Vélodrome. La suite du trajet se fait en bus ou en autocar.

Un retour à la normale progressif

"Les choses vont perdurer", explique Patrick Hatzig, vice-président du Grand Nancy en charge des mobilités :

"On fait tout pour que tout se passe en sécurité pour les usagers."

Dans le détail, un rame touchée par un incendie devrait être opérationnelle d'ici un mois. Six autres nécessitent des réparations qui durent pour chacune un mois. Elles seront réinjectées dans le réseau au fur et à mesure. Les quatre dernières rames font l'objet d'investigations plus poussées. Elles seront soit remises en service, soit réparées, là encore avec une durée d'un mois par rame. L'objectif pour la Métropole, c'est de pouvoir disposer de 19 rames d'ici six mois, et de pouvoir assurer de nouveau des cadences de cinq minutes entre deux véhicules.

Il n'y aura pas un tramway toutes les cinq minutes avant plusieurs mois © Radio France - Cédric Lieto

En attendant une embellie, la rupture de charge à Vélodrome se poursuit avec la mise en place de bus pour monter à Brabois. Depuis lundi, des autocars permettent de relier également le Vélodrome et Brabois sans arrêt. Deux nouveaux bus articulés de 18 mètres devraient être livrés d'ici un mois pour assurer également cette mission. Kéolis conseille aux voyageurs de vérifier s'il n'existe pas un autre moyen que la ligne 1 pour se rendre à leur destination. Des outils ont été mis en ligne sur le site du réseau Stan.

Jusqu'en 2023 ? Vraiment ?

La question qui demeure, c'est celle de la capacité de l'actuel tram à tenir jusqu'en 2023 et le lancement des travaux pour permettre l'arrivée d'un super trolley électrique. Pour Patrick Hatzig, cela devrait fonctionner :

"Un audit nous a dit que le TVR pouvait fonctionner jusqu'en 2023 de manière précise avec un minimum d'observation et d'entretien. C'est ce qui a été fait [...] J'ai confiance dans le fait qu'il puisse durer jusqu'en 2023. On est sûrs de rien. On observe, on fait un entretien. On est dans une situation stabilisée. Il faut tenir un an et quelques mois."

L'audit avait repéré les faiblesses des rames actuelles et la nécessite de leur entretien mais n'avait pas forcément prévu qu'elles puissent casser de cette manière. Pour Patrick Hatzig, la situation de la ligne 1 prouve qu'il faut renforcer les autres lignes afin d'être moins dépendant d'un seul tracé. C'est ce que prévoit le plan métropolitain des mobilités qui sera examiné en conseil métropolitain le jeudi 25 novembre.