Tramway de Brest : c'est parti pour près de trois ans de travaux et de nouvelles habitudes à prendre

Les travaux débutent ce lundi à Brest et vont durer près de trois ans, sans interruption : le projet d'extension du réseau de transports en commun. Il s'agit de construire la ligne B du tramway (La cavale Blanche/Bellevue - gare) et une ligne de bus à haut niveau de service : bus plus imposants, électriques et en sites propres, rapides entre Lambézellec et la gare.

ⓘ Publicité

Avant les gros travaux de tranchées, il s'agit d'abord de dévier les réseaux. Yohann Nédélec, vice-président de Brest Métropole en charge des mobilités, détaille.

France Bleu Breizh Izel : Les travaux débutent par la déviation des réseaux.

Yohann Nédélec : Ce sont les réseaux gaz, électricité, fibre, tout, tout ce qui est sous terre, parce que nous sommes sur la partie liée au tramway, sur le côté de Bellevue. On ne peut pas, sur l'espace central du tramway, avoir les réseaux en dessous, on les dévie sur les côtés de part et d'autre du passage du tramway. Ce sont des travaux qui vont être un petit peu plus discrets, même s'ils vont se voir. Mais c'est surtout à partir de la rentrée que l'on va rentrer véritablement dans le vif du sujet.

Mais dès le 22 mai, des itinéraires de bus vont être modifiés, ensuite il y aura des modifications de circulation - notamment en centre ville- dès l'été.

Dès cet été, des sens de circulation vont être modifiés. Nous n'allons pas attendre justement la livraison du tramway et du bus à haut niveau de service pour changer certains itinéraires et notamment des habitudes à prendre dès cet automne. Je pense notamment à l'avenue Foch, devant l'hôpital Morvan ou la rue de Glasgow qui remonte direction Lambézellec (pour le bus à haut niveau de service), ces deux deux itinéraires vont mis en sens unique dès l'automne. On ne va pas attendre avant 2025, début 2026. C'est pour créer les habitudes dès 2023 et ne pas attendre 2026

Il faudra éviter le secteur entre la gare et la place de la Liberté ?

Ce secteur là va quand même être circulable dans le sens où le tramway ne sera que sur une seule partie de l'avenue Clémenceau, puisqu'il y a une autre partie qui va être conservée pour les voitures ou autre. C'est un secteur qui est assez protégé, même s'il y aura forcément des difficultés entre la gare et la fac Segalen et un peu au-delà. Mais ça, c'est plutôt plutôt à la rentrée, à partir de l'automne 2023.

La gare routière va aussi être déplacée.

La gare routière va être déplacée de quelques dizaines de mètres puisque nous aurons une gare routière provisoire sur l'avenue Réveillère, qui est située vraiment à quelques dizaines de mètres de la gare routière actuelle, avant son retour sur le site de la gare d'ici la fin de la fin du mandat, début du mandat prochain.

Vous commencez par la déviation des réseaux, quand auront lieu les "gros" travaux ?

À partir de cet automne. Je n'ai pas la date précise puisque c'est un calendrier toujours assez mouvant. Mais ce sera à l'automne 2023. Il y aura une application dédiée permettant tous les jours de dire quel secteur on attaque, où l'ont fait des tranchées dans tel autre endroit. On aura une information au jour le jour, presque heure par heure, même si ce sont des choses qui sont prévues largement en amont, parce qu'on ne fait pas venir les entreprises d'une journée sur l'autre. Ce sont des choses qui sont prévues. Mais il y aura vraiment un marqueur très, très fort sur l'information pour les usagers et les personnes qui se déplacent, qu'elles soient à pied, à vélo ou en voiture bien sûr. Donc il y a vraiment une grosse grosse mobilisation sur l'information qui est mise en place.

On parle du tramway entre la Cavale Blanche et la gare, mais il y a aussi la construction de la ligne de bus à haut niveau de service entre Lambézellec et la gare. Ca demande d'aussi gros travaux que le tramway ?

Ca demande beaucoup moins de travaux. Ce n'est pas un transport qui fonctionne sur rails, c'est un peu plus léger, même si ça nécessite quand même des élargissement de voies, des quais qui doivent être réadaptés. Ce sont des plus gros bus que ce que l'on peut connaître jusqu'à présent, qui emportent beaucoup plus de personnes, qui sont électriques, qui sont propres et qui sont en site propre comme le tramway. C'est à dire que ce bus est seul sur sa voie. Les feux tricolores basculent quand le bus arrive, donc nous avons une fréquence en heure de pointe qui est prévue tous les six minutes entre Lambézellec et la gare. ça va révolutionner le secteur de Kerichen, de la Croix-Rouge, du boulevard Léon Blum, qui sont comme des axes extrêmement importants au niveau étudiants sur Brest. C'est une réponse concrète à celles et ceux qui viennent du nord du département et qui voudront prendre les transports en commun.

Le calendrier va-t-il être tenu ? On part sur près de trois ans de travaux.

Ca nous mène maintenant jusqu'à fin 2025. On va véritablement ne jamais s'arrêter. La période actuelle est plutôt favorable. On attend les appels d'offres et bien sûr les délais. Pour l'instant, on tient le calendrier. L'objectif clairement affiché, c'est une livraison pour fin 2025 les essais début 2026.

Et la facture ? Plus de 200 millions d'euros, ça a déjà un peu augmenté.

Pour l'instant, nous tenons les budgets. Nous n'avons pas encore ouvert les appels d'offres Oui, ça a évolué parce qu'en 2019, c'était budgété 192 millions d'euros. Après il y a une évolution classique. Ce n'est pas propre à Brest, c'est pour tous les projets comme ceux là. Les tarifs sont réactualisés en fonction des années. Donc en 2023, oui, la facture a évolué, mais pour l'instant, c'est quelque chose de normal.

loading

Une réunion d'information a lieu ce lundi à 18h30 pour les habitants au centre social de Bellevue. Les informations seront diffusées sur internet , l'application mobile, le journal du chantier distribué dans les boîtes aux lettres. Quatre médiateurs ont été recrutés.