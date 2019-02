Tramway de Nice : "les habitants de l'Ariane se sentent grugés", estime Patrick Allemand (PS)

Patrick Allemand, conseil municipal et métropolitain PS à Nice

Nice, France

Le débat sur la prolongation de la ligne 1 du tramway, à Nice, relancé. Le collectif pour son extension vers l'Ariane et la Trinité a organisé ce lundi soir une réunion publique à l'Ariane, en présence de 150 habitants du quartier. La pétition en ce sens recueille plus de 5000 signatures, d'après Patrick Allemand, conseiller municipal et métropolitain niçois.

Invité de France Bleu Azur ce mardi matin, l'ancien secrétaire départemental du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes a plaidé pour l'extension, afin de permettre le développement économique de l'Ariane. "Cette ligne avait été promise aux habitants par l'Etat et la Mairie," rappelle-t-il.