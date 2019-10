Tramway du Grand Avignon : un premier pas vers l'avenir

Avignon, France

La folle journée d'inauguration du tramway du Grand Avignon, en présence de la marraine Mireille Mathieu, restera dans toutes les mémoires. En particulier dans celle de Jean Mazet, un infatigable passeur de mémoire âgé de 87 ans. Ce collectionneur-historien était de la fête ce samedi au centre de maintenance des tramways de Saint-Chamand pour collecter toutes sortes de documents et pour photographier les rames quittant le dépôt. "Le dernier tramway que j'ai vu à Avignon c'était en 1932. Maintenant que je suis très âgé, il revient !" souligne avec enthousiasme l'auteur d'un ouvrage de référence sur l'histoire du (premier) tramway du Grand Avignon, inauguré en 1899.

Cela fait des années qu'il collecte, conserve et photographie tout ce qui touche à la renaissance du tramway dans le Grand Avignon. Dans quel but ? "Je fais cela pour les générations futures car je verserai tous les documents rassemblés aux Archives Municipales d'Avignon" répond Jean Mazet, l'appareil photo en bandoulière.Le plus tard possible souhaitons-le...

4 nouvelles rames ont été commandées

L'inauguration passée, le nouveau tracé doit à présent gagner sa vitesse de croisière : trouver sa clientèle dans le bassin de vie du Grand Avignon. Cela prendra sans doute plusieurs mois. En attendant, un sujet domine déjà les esprits des élus comme des usagers. Le tramway va-t-il être prolongé ? "L'acte 2 est déjà lancé" confirme Patrick Vacaris le président de la communauté d'agglomération : "Le maître d'oeuvre a été choisi, les planches a dessin sont sorties et j'ai commandé 4 nouvelles rames conformément aux décisions des élus." La phase 2 du projet devrait voir le jour en 2024, entre Saint-Lazare et l'Ile Piot pour un montant de 61 millions d'euros.

Prochain étape : les élections municipales en 2020...

L'histoire récente a montré que les résultats des élections municipales -celles de 2014- pouvaient réorienter un projet. Qu'en sera-t-il à l'issue des prochaines prévues en mars 2020 ? Des lignes s'opposent déjà entre les candidats : la maire sortante Cécile Helle, absente lors de la soirée pré-inaugurale organisée en remerciements aux entreprises qui ont fait le Tram, estime que"ce n'est pas cet Acte 2 là qu'il fallait faire" ; Michel Bissière candidat déclaré à Avignon s'engage "à prolonger le réseau pour qu'il réponde aux besoins réels des habitants de l'agglomération" ; Caroline Grelet Joly candidate au Pontet regrette pour sa part "que la commune ne soit pas desservie "en raison de l'hostilité des maires d'Avignon et du Pontet" etc

Jean Mazet n'a pas fini de découper des articles de presse pour compléter sa très riche collection...

Que faut-il retenir de ce week end d'inauguration et de mise en service du tramway ? Le reportage de Daniel Morin Copier

Rencontre avec Jean Mazet, le spécialiste de l'histoire du tramway à Avignon : le reportage de Daniel Morin Copier

Jean Mazet devant les rames inaugurées samedi au centre de maintenance à Saint-Chamand © Radio France - Daniel Morin

Morceau de rail... et de mémoire © Radio France - Daniel Morin

. © Radio France - Daniel Morin

Premiers trajets commerciaux ce dimanche pour le nouveau tramway © Radio France - Daniel Morin

... et premiers voyageurs © Radio France - Daniel Morin

à lire aussi 14 personnalités donnent leur nom à une rame du tramway d'Avignon