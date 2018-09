Nantes, France

Les travaux de nuit continuent sur la ligne 2 du tram à Nantes. Ce jeudi 13 septembre, à partir de 21h30 et jusqu’à la fin de service, le tramway ne circulera pas entre Bourgeonnière et Orvault Grand Val.

La liaison entre ces stations est assurée par des bus relais Tram.

