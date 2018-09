A partir de ce lundi soir, les lignes 1, 2 et 3 du tram sont interrompues dans l’hyper-centre de Nantes.

Nantes, France

La TAN réalise à nouveau des travaux nocturnes sur son réseau de tramway et les concentre cette semaine autour de la station Commerce. Toutes les lignes y sont stoppées à partir de 21h15 dès ce lundi et jusqu’à jeudi soir inclus.

Ligne 1

Pas de circulation entre Commerce et Bouffay. Vous pouvez cependant toujours prendre cette ligne 1 dans les deux sens :

- En direction de François Mitterrand, prenez le tram à Commerce sur le quai en face, habituellement en direction de Beaujoire.

- Pour vous diriger vers Beaujoire, rendez-vous à Bouffay également sur le quai d’en face.

Ligne 2

Elle est coupée entre Commerce et Gare de Pont Rousseau. Votre départ vers Orvault Grand Val se fait à Commerce sur l’autre quai.

Ligne 3

Service interrompu entre Commerce et Pont Rousseau Martyrs. Vers Marcel Paul, vous montez à Commerce via le quai habituellement en direction de Neustrie. Pour vous rendre à Neustrie, rendez-vous aux stations Pont Rousseau Martyrs et 8 Mai.

Coupée sur les lignes 2 et 3, la liaison entre les arrêts Commerce et Gare de Pont Rousseau est assurée par des Bus Relais Tram aux horaires indiqués ci-dessous.

Horaires bus-relais-tram entre Commerce et Pont Rousseau Martyrs - Tan.fr

