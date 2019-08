Tramways et bus de la Métropole de Bordeaux : travaux d'été et interruption partielle de la ligne A

Prenez votre mal en patience si vous êtes clients de TBM. Alors que le chantier de la ligne C entre Grand Parc et Quinconces continue jusqu'au 9 août, et que le tram ne peut toujours pas circuler entre Quinconces et Gare St Jean, une deuxième phase de travaux estivaux, démarre sur la ligne A.

Bordeaux Métropole, France

A compter de ce 5 août, la ligne A est à son tour concernée par des travaux de maintenance et une interruption partielle jusqu'au 23 août,entre les stations St Augustin et Gaviniès.

Pour trois semaines, les stations Chaban-Delmas et Hôpital Pellegrin ne seront pas desservies. Le tram est remplacé par des bus de substitution, qui passe dans les deux sens, sur le boulevard Larminat devant le cimetière, puis boulevard Pompidou et boulevard Georges. Comme pour la ligne C, toujours en chantier entre Quinconces et Grand Parc, il s'agit de procéder à des travaux de maintenance sur les rails, barrière d'Ornano, et place Raba Léon.

Ce sont des travaux obligatoires explique TBM, à chaque interruption estivale, parce que le réseau souffre, et vieillit depuis sa mise en service en 2003. Pour le retour à la normale, sur la ligne A, il faudra patienter jusqu'au 23 août. Et pour la ligne C dans sa globalité, aucune idée. Ce chantier de maintenance et d'aménagement de la place des Quinconces avant la mise en service du Tram D, sera achevé le 9 août. Mais entre Bourgogne et Gare St Jean, aucune date n'est avancée depuis l'incendie du parking des Salinières. Des tests de solidité de la dalle sont programmés à la rentrée. En espérant le retour à une exploitation commerciale totale, fin septembre ou début octobre.