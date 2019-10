Trans'cub conteste l'extension du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac devant la justice

Mérignac, France

Stop à l'extension de 5 kilomètres de la ligne A du tramway entre "Quatre Chemins" à Mérignac et l'aéroport. L'association Trans'cub a décidé de saisir la justice pour contester l'intérêt de ce prolongement validé par la préfecture de la Gironde en avril dernier. L'audience est fixée au 6 novembre.

Des rames de tramway déjà bondées

Selon Trans'cub, il est incohérent de supprimer les dessertes actuelles directes (via la liane 1+ ou la navette express en 30 minutes) qui ont l'avantage d'être "directes", alors qu'avec le tramway, pour aller de la gare St Jean à l'aéroport, il faudra changer à Porte de Bourgogne. Et "Rajouter ces voyageurs dans des rames déjà bondées, c'est sacrifier et maltraiter les usagers" ajoute Denis Teisseire membre fondateur de TransCub. Par ailleurs, selon lui, cette extension n'est pas la bonne réponse face aux difficultés de mobilité sur la rocade et dans la zone aéroportuaire de Mérignac. "Il est prévu par Bordeaux Métropole d'ici 2030 que le trafic augmente de 4 millions de passagers et que 11 000 emplois soient créés sur le secteur. Il y a déjà aujourd'hui 200 000 véhicules par jour à circuler dans la zone aéroportuaire. Et très peu d'automobilistes opteront pour ce tramway. Au mieux, on peut espérer que 1700 voyageurs par jour, qui s'y reportent!"

Trans'cub veut faire stopper les travaux déjà entamés (de déviation des réseaux) par une décision de justice, pour remettre le projet à plat et remettre sur la table un Tram-bus qui irait de la place des Quinconces à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac "pour le même coût, 72 millions d'euros, mais une véritable utilité pour les usagers".