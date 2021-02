Transavia : deux liaisons vers la Corse au départ de Montpellier à partir du mois d'avril

Si la situation sanitaire le permet, la compagnie Low Cost Transavia proposera des vols pour Bastia et Ajaccio au départ de Montpellier à partir du mois d'avril prochain. Elle annonce aussi de nouveau des vols pour Brest et Rennes fin mars.

Après avoir annoncé une première ligne Montpellier-Nantes en septembre dernier, Transavia, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, annonce ce jour 2 nouvelles lignes vers l’Ile de Beauté (Ajaccio et Bastia) et 2 extensions de routes vers Brest et Rennes.

"Ces ouvertures de lignes confortent ainsi l’implantation de Transavia à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. Elles offrent l’opportunité aux voyageurs de traverser le pays ou la Méditerranée plus simplement et rapidement, et ce en toute sécurité grâce aux mesures sanitaires mises en place par la compagnie en collaboration avec l’aéroport." explique Transavia dans un communiqué.

• Montpellier-Méditerranée - Ajaccio-Napoléon Bonaparte : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021

• Montpellier-Méditerranée – Bastia-Poretta : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021

• Montpellier-Méditerranée - Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le vendredi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021

• Montpellier-Méditerranée – Rennes-Bretagne : 3 vols par semaine (le lundi, le vendredi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021

Enfin, la compagnie continue d’opérer sa liaison vers Nantes-Atlantique au départ de Montpellier-Méditerranée, avec 5 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches) à partir de 29€ TTC l’aller simple.

Les billets seront disponibles à la vente le 02 février 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com.