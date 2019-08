Transavia : la CGT appelle à faire grève à partir de vendredi

La CGT de Transavia France appelle le personnel de la compagnie aérienne à faire grève à partir de vendredi et tout le week-end pour protester contre "une gestion humaine et matérielle catastrophique" dans l'entreprise. La direction annonce 95% des vols maintenus à Orly.

La CGT de Transavia France appelle le personnel de la compagnie aérienne à faire grève à partir de vendredi pour protester contre "une gestion humaine et matérielle catastrophique" dans l'entreprise, a annoncé le syndicat mercredi soir dans un communiqué. La compagnie est surtout implantée à l'aéroport de Paris-Orly (Val-de-Marne). "De nombreuses perturbations" du trafic de cette compagnie low cost d'Air France "sont à prévoir" au cours des "prochains jours et mois", affirme la CGT, dont le préavis de grève court jusqu'à début janvier 2020.

"Un climat social interne déplorable en raison d'un management désastreux"

Le syndicat critique "un climat social interne déplorable en raison d'un management désastreux, accompagné de manquements graves répétés" de la direction. En outre, l'"avenir (des salariés) se décide en interne chez Air France entre des pilotes extérieurs à l'entreprise et l'équipe de Benjamin Smith, PDG d'Air France-KLM qui n'a pas jugé opportun de nous inviter à la table des négociations pour discuter de notre avenir", dénonce le syndicat.

Des SMS envoyés en cas d'annulation

La filiale low cost du groupe Air France-KLM publiera sur son site des informations sur ses vols et enverra des SMS aux "passagers concernés par les annulations". Les prévisions de trafic pour samedi "seront communiquées la veille".

Protestant contre "une gestion humaine et matérielle catastrophique" dans l'entreprise, la CGT, premier syndicat chez Transavia France, "appelle les hôtesses et stewards à faire grève jusqu'à dimanche soir", dans le cadre d'un préavis de grève qui court "jusqu'au 5 janvier 2020", a déclaré Elodie Gomes, élue CGT. "Cela fait des mois qu'on lance des appels à la direction pour retrouver un dialogue social. Il n'y a rien de soudain dans cet appel à la grève", a-t-elle ajouté, expliquant que le long préavis déposé permettrait "de lancer d'autres appels à la grève" et qu'il pourrait "évoluer pour concerner aussi les personnels au sol".