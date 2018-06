A partir du 7 novembre, Transavia proposera une nouvelle destination au départ de Nantes : 2 vols directs par semaine pour Tel Aviv. "C'est une opportunité pour Nantes" explique Nicolas Henin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France. "Personne ne le faisait jusqu'ici. Tel Aviv est une ville attractive aussi l'hiver. Le tourisme vers cette ville est très dynamique pendant cette période aussi" indique Nicolas Henin.

La compagnie aérienne low-cost du groupe Air France-KLM va aussi va aussi prolonger quatre lignes estivales cet hiver sur Séville, Casablanca, Djerba et Monastir.

L'hiver 2018 va être également l'occasion pour la compagnie d'augmenter les fréquences sur les lignes à destination de Marrakech et Agadir.

Un nouvel avion, un boeing 737-800 va aussi faire son entrée dans sa flotte nantaise. Transavia proposera 270 000 sièges supplémentaires d’octobre 2018 à mars 2019, ce qui permettra à la compagnie d’accroître son offre de 62 % à l’hiver prochain.

Un boeing 737-800 - Transavia

205.000 passagers transportés par Transavia depuis Nantes entre janvier et mai 2018

Avec cette nouvelle ligne Transavia comptera 18 destinations, dans 10 pays différents, et jusqu’à 51 vols par semaine, depuis Nantes. La compagnie aérienne qui est présente également vers la Grèce réfléchi aussi la possibilité de proposer des vols entre Nantes et Athènes sur l'ensemble de l'hiver, "peut-être pas cet hiver mais l'hiver prochain" précise Nicolas Henin. La compagnie va d'abord tester le marché entre Paris et l'ensemble de la Grèce cet hiver.

Transavia a transporté 2,4 millions voyageurs depuis son implantation à Nantes en 2010.