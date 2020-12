Transavia se pose à Brest et à Rennes avec de nouvelles destinations intérieures

La compagnie Transavia a assuré ce jeudi ses premiers vols intérieurs vers et au départ de Brest (4 destinations). L'aéroport de Rennes sera lui directement relié à Montpellier dès ce samedi. La filiale low cost d'Air France a déjà décidé de reconduire ce programme entre mi-février et fin-mars.

Depuis sa création en 2007, c'est la première fois que Transavia atterrit en Bretagne. La compagnie à bas coût, filiale d'Air France, profite des vacances de Noël pour tester 5 nouvelles lignes intérieures dans la région : Brest-Nice, Brest-Marseille, Brest-Montpellier, Brest-Toulouse et Rennes-Montpellier. Jusqu'à début janvier, 34 rotations sont programmées à l'aéroport de Brest, 6 aller-retour à l'aéroport de Rennes (le samedi et le mardi). Des vols opérés par des avions Boeing 737-800 NG d'une capacité de 189 sièges.

Potentiel

Au-delà des fêtes, toutes ces destinations sont déjà confirmées pour la période de mi-février à fin mars. "On a démarré ces routes de manière saisonnière pour les vacances de Noël, mais on est confiants dans leur potentiel de trafic" indique Nathalie Stubler, PDG de Transavia France. Pour le printemps et l'été, les décisions seront prises en début d'année 2021. Elles dépendront à la fois des conditions sanitaires et de la demande.

Dès 39 euros l'aller simple

En concurrence avec d'autres compagnies sur certaines liaisons comme Brest-Nice et Brest-Marseille, la compagnie mise sur des prix compétitifs et surtout sur la qualité de service pour remplir ses avions : "Transavia permet d'offrir des tarifs abordables, puisqu'on démarre ces routes à partir de 39 euros TTC l'aller simple. Mais nous ne sommes pas qu'un tarif, nous avons aussi une qualité de service reconnue. On fait partie du même groupe qu'Air France, on a le même programme de fidélisation, et on est extrêmement bien notés par nos clients sur le réseau existant."

Initialement spécialisée dans le moyen-courrier, Transavia est un nouvel acteur sur le marché intérieur puisque les 5 premières lignes régulières ont été lancées le 2 novembre dernier, dont 4 depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. La restructuration du groupe Air France prévoit le transfert progressif de l'activité domestique d'Air France Hop! vers Transavia. Ce qui aura notamment pour conséquence la fermeture du site Hop! de Morlaix en 2022.