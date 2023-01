Transdev annonce l'arrivée de 12 nouveaux chauffeurs de bus scolaire pour la rentrée de janvier dans la Somme

C'est une information France Bleu Picardie : la société Transdev annonce l'arrivée de 12 nouveaux conducteurs de bus scolaire dans la Somme, et 6 dans l'Oise, ce mardi 3 janvier 2023. Ils vont venir pallier les grosses carences du ramassage scolaire constaté depuis la rentrée de septembre par certaines familles et certains maires du département.

Des chauffeurs qui attendent de prendre le volant

Les 12 nouvelles recrues annoncées par Transdev dans la Somme ne vont pas tout de suite prendre le volant. Elle vont doubler des conducteurs expérimentés, à savoir les accompagner dans leur tournée de ramassage. C'est la suite logique de leur formation entamée en octobre à l'Académie Transdev, à Rivery, qui s'est poursuivie par les examens de décembre.

Mais c'est aussi un effet des longueurs administratives : la plupart des nouveaux diplômés attendent de recevoir leur permis bus papier. L'entreprise de transport prévoit de les faire tous rouler d'ici les vacances de février. Ces tracas administratifs n'empêchent pas Transdev de garantir la totalité du ramassage scolaire ce mardi 3 janvier au matin dans la Somme.

Seuls des cas de Covid peuvent venir perturber le ballet des cars : il suffit que 10 conducteurs sur les 250 de l'entreprise dans la Somme soient malades pour désorganiser tout le service. En attendant, Transdev lance d'ors et déjà un appel au recrutement de volontaires pour sa nouvelle session de formation, en février. Elle recrute dans les secteurs de Péronne, Doullens, et Albert.

Pas loin de 10 jours de cours ratés pour une lycéenne d'Albert

15 lignes non assurées le 10 octobre ; six supprimées le 2 décembre ; neuf le 9 décembre : voici quelques exemples, non exhaustifs, des difficultés que connaît le ramassage scolaire dans la Somme depuis la rentrée de septembre. C'est dire si l'attente des parents est grande ! Tout le département est touché, d'Amiens à Péronne en passant par Flixecourt, Montdidier, ou encore Abbeville. C'est aussi le cas de la ligne entre Mailly-Maillet et Albert, qu'emprunte tout les jours Maëlle, élève au lycée Lamarck. Ainsi, elle n'avait pas de bus le matin quatre jours en novembre, pas de bus le soir deux jours en décembre.

Avec des parents qui travaillent et ne peuvent pas l'amener en cours, la seule solution pour elle, c'est de sécher le lycée. "Les profs sont embêtants avec ça, soupire l'ado. Le lycée nous demande obligatoirement un justificatif alors que les transports, ce n'est pas de notre faute !" À côté d'elle, Laurent, son père, bouillonne : "on doit aller à l'école, il n'y a pas le choix, il faut qu'ils mettent le service adapté !"

Ces difficultés viennent de la pénurie de conducteurs, un argument difficile à entendre pour ce chauffeur de camion : "S'il y a une pénurie, c'est peut-être qu'il y a un problème de salaire ! Moi-même j'ai le permis bus, mais je ne ferais pas ce métier. C'est contraignant, et si on ne paye pas les gens, on doit s'attendre à ce genre de problème. Ce sont des choix, maintenant ils ont le retour de bâton, mais en attendant, on va dans le mur."

À Beaucourt-en-Santerre, des parents excédés tentent de s'organiser

La même indignation agite plusieurs parents de Beaucourt-en-Santerre, dont les enfants se rendent au collège de Moreuil en bus. "Ces dernières semaines, au mois de décembre, c'était infernal, témoigne Audrey, qui liste au moins cinq jours sans le passage du car le matin pour emmener sa fille. Dans la mesure du possible, avec mon mari, on a pris le relai, ou bien j'ai demandé à me beaux-parents. La quatrième fois, j'ai dit stop, et elle a raté les cours."

Faute d'être prévenue à l'avance, et pour obtenir des explications, Audrey a écrit à Transdev : "on m'a rappelée, et on m'a expliquée que certains jours, ce sont des retraités ou des conducteurs de car de tourisme qui font le ramassage. Ils ne connaissent pas bien les lignes, parfois ils prennent leurs postes en retard, et choisissent de ne pas s'arrêter à certains arrêts. Sauf qu'on n'est jamais au courant !"

"C'est extrêmement stressant le matin, ajoute Vanessa, également mère d'un collégien scolarisé à Moreuil. On se demande s'il va aller à l'école ou attendre dans le froid. Comme son bus passe à 7H10, on lui a dit d'attendre jusqu'à 7H30 puis de rentrer." Elle peut compter sur la solidarité d'une autre mère de famille qui fait du covoiturage quand elle le peut.

Des maires désemparés face au problème

La maire d'Acheux-en-Amiénois connaît également bien le problème. Les parents d'élèves de l'école et du collège sont venus la voir : "on a évoqué la situation en conseil d'école, explique Annie Lemaire. On est tous pareils : quand nos enfants manquent l'école, on a peur des lacunes derrière. Surtout qu'on est toujours prévenus 48, voire 24h avant. C'est très difficile de s'organiser pour les parents."

Le seul interlocuteur d'Annie Lemaire sur le question, ce n'est pas le transporteur, Transdev, mais la Région dont c'est la prérogative : "on est en lien avec un chargé de mission. On est quand même atterrés par la situation."