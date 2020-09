Transfensch : les élus réclament du changement

Le réseau Citéline, opéré par la société Transfensch, fait encore parler de lui dans le Thionvillois et la vallée de la Fensch. Déjà critiqué depuis plusieurs années pour des perturbations récurrentes et un climat social difficile, le réseau de bus est maintenant pointé du doigt pour son nouveau plan de transport, mis en place lundi 31 août, juste avant la rentrée. Les usagers râlent, et les élus leur emboîtent le pas, quel que soit leur bord politique.

8 km à pied, ça use...

Le député Brahim Hammouche (Modem) dénonce un véritable "tue l'avenir" pour le territoire. "Je n’ai pu que constater à 7h29 le dysfonctionnement du réseau en prenant le bus de Serémange-Erzange sans possibilité d’une correspondance pourtant initialement prévue à Angevillers pour Ottange... Des adolescents contraints à marcher 8 km à pied, ça use, ça use ses souliers..." écrit le parlementaire.

A Florange, le maire (LR) Rémi Dick constate que des parents "ont retiré leurs enfants du lycée d'Algrange à cause de ce réseau de transport." Mais pour le maire d'Algrange (PCF) Patrick Peron, cela va au delà du lycée et il pointe "la réduction de la ligne qui transporte les collégiens avec une seul horaire, 8h. Pour les horaires décalés, les parents doivent se débrouiller."

"Que les transports en commun viennent bouleverser le choix des élèves pour tel ou tel établissement, c’est inadmissible" abonde la conseillère départementale (PS) du canton d'Algrange Peggy Mazzero Becker.

Retour en arrière ?

Les élus ont pu rencontrer la direction de Transfensch la semaine passée pour lui faire part de toutes ces doléances. Si elle n'y était pas conviée, Peggy Mazzero Becker a tenu à adresser un courrier à l'opérateur (cosigné avec Michèle Bey du canton de Fameck et Nathalie Ambrosin-Chini du canton Hayange). "Je ne vois pas comment on arrivera à rectifier si on ne revient pas en arrière" poursuit l'élue.

Tous s'accordent également sur le constat que le mal au sein de Transfensch est plut profond. Rémi Dick appelle à des réformes "structurelles" pour en finir avec ces problèmes.

Transfensch dit prendre en compte les doléances

Face à ce flot de critiques, la direction de Transfensch assure que les problèmes sont pris en compte. "Nous avons analysé les flux existants, la quantité de personnes qui se déplace également, pour adapter les fréquences et l’offre pour le transport surtout notre territoire", explique son PDG Jérôme Barbé. "On a déjà apporté pas mal de réponses et de solutions. Les critiques des usagers peuvent venir aussi d’un manque d’informations. On a pas été aidés par la crise du Covid non plus. On a terminé un peu tardivement la mise au point du réseau. Mais toutes les fiches horaires sont maintenant disponibles pour les usagers sur le site Citéline. Et au fur à mesure où les doléances remontent, nous regardons si nous pouvons traiter ou pas et nous apportons la meilleure qualité de service que nous devons à nos usagers."