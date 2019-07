Transformer l'aéroport d'Avignon en espace vert

C'est le projet un peu fou présenté par le collectif des riverains d'Avignon Chateaublanc qui aimeraient transférer l'activité aéroportuaire vers Nîmes-Garons et ensuite transformer le site en parc arboré et centrale photovoltaïque.

Avignon, France

Lassés de subir les nuisances de l'aéroport ces habitants de Montfavet et Morières estiment qu'il faudrait transférer l'activité aéroportuaire vers Nîmes-Garons et ensuite le transformer en parc arboré et centrale photovoltaïque.

Yves Marie-Cardine le président de UN-ADRAC Copier

Le collectif d'association se prévaut du soutien du député en marche Jean-François Césarini, de celui du maire de Morières Joël Granier et d'élus écologistes de la ville d'Avignon et du département de Vaucluse. Une façon de voir que ne partage pas le président du Grand Avignon Patrick Vacaris