Transilien et RER : de nombreux guichets risquent de fermer dans les gares franciliennes alertent des élus

Ils se battent pour garder de l'humain dans les gares franciliennes. Les élus du groupe d'opposition Gauche Communiste Ecologiste et Citoyen au conseil régional d'Île-de-France lancent des opérations de communication auprès des usagers contre le projet de "nouvelle offre de services en gare" de la SNCF Transilien. Il prévoit la fermeture de bon nombre de guichets dans les gares de certaines lignes. Soit totalement, soit passé une certaine heure. Un projet en pleine négociation entre la direction et les syndicats. Des négociations ligne par ligne pour "s'adapter" au cas par cas explique SNCF Transilien.

500 postes supprimés et 75 guichets fermés d'après les syndicats et élus

Une réorganisation interne qui va provoquer la fermeture de certains guichets dans certaines gares des lignes de RER C et D et de Transilien H, J, K, L, N, R et U. Plus précisément, 75 guichets devraient fermer d'après les comptes des élus d'oppositions qui ont additionné les fermetures envisagées sur chaque ligne. "Tout ça est en cours de négociation, on ne sait donc pas du tout encore combien de guichets vont fermer", nuance SNCF Transilien. De même, alors que le groupe Gauche, Communiste, Ecologiste et Citoyenne annonce avoir recensé 500 potentielles suppressions d'emplois, SNCF Transilien répond : "il s'agit de suppressions de postes et pas d'emplois. Les agents qui tenaient un guichet seront redéployés sur d'autres missions." Dans des équipes mobiles notamment, ces groupes d'agents qui se déplacent dans les gares en fonction des incidents et de l'affluence.

Les élus et les syndicats ont recensé les projets de fermetures des guichets dans les gares des lignes concernées, comme le RER C. - Capture d'écran

N'empêche, "il s'agit de mesures contraires à l'amélioration du service public", dénoncent les élus "et d'une atteinte grave à l'emploi et aux conditions de travail des cheminots. Ces baisses ont des conséquences concrètes sur la sécurité des biens et des personnes au sein des gares d'Ile-de-France !", s'agacent-ils dans un tract qu'ils distribueront dans les gares, directement aux usagers, comme ce mardi matin à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).

Des interphones en gare et un numéro joignable 24/24

De son côté, la direction du réseau Transilien se défend. Il n'est pas question de laisser les usagers se débrouiller dans les gares. Mais à l'heure où le digital est devenu le premier réflexe des voyageurs, il fallait se réadapter. Ainsi la "nouvelle offre de services en gare" prévoit la fermeture de certains guichets mais aussi le renforcement des moyens d'informations en ligne. Les fils Twitter très réactifs de chaque ligne, le site transilien.com et, nouveauté, le chatbot messenger sur lequel l'usager peut poser ses questions.

Mais pour les voyageurs qui ne maîtriseraient pas ses nouveaux réseaux ? Qui tomberaient en panne de batterie ? SNCF Transilien annonce le déploiement de centaines d'interphones et bornes d'appels d'urgence et d'information dans les gares. Des interphones auxquels les derniers usagers non connectés pourront sonner pour avoir des réponses très précises. Un voyageur coincé en gare de Bessancourt alors que les écrans d'informations sont en panne pourra y sonner et y savoir quand passera le prochain train. Un passager de la ligne J à l'Isle-Adam pourra y demander quelle correspondance prendre en cas d'interruption des circulations.

La direction du réseau mise aussi sur le 36/58, le numéro court disponible 24/24. Un service client où des opérateurs répondent à toutes les questions précises.

La sécurité des usagers en question

Mais tout n'est pas qu'une question d'information voyageur, dénoncent encore les élus et syndicats. "Avec des guichets fermés à partir de 20h ou même 17h et 13h dans certaines gares, c'est aussi la sécurité des usagers qui est en question", alerte Céline Malaisé, présidente du groupe d'opposition à la région. "On sait très bien que le niveau d'agression des femmes est très élevé, un agent pourra intervenir ou au moins appeler rapidement les secours. Le fait qu'il n'y ait pas de présence d'agent en gare n'incite pas les autres usagers à intervenir", craint l'élue.

Un hashtag a été lancé sur les réseaux sociaux, #touchepasamagare et des opérations de tractage sont prévues dans les gares menacées.