Transilien et RER : plusieurs perturbations et mouvements de grève à l'approche de Noël

De nouvelles galères en perspective. De multiples perturbations dues à des mouvements de grève ou des manques de personnel vont affecter le trafic des Transilien et RER dès ce jeudi comme le week-end de Noël.

Sur le RER, les lignes C, D et E seront perturbées. Prévoir 2 trains sur 3 en moyenne sur la ligne C, jeudi, puis le trafic restera en dents de scie vendredi. Sur la ligne D, entre Corbeil-Essonnes et Melun, prévoir environ 1 train sur 2 aux heures de pointe. Le trafic sera là encore perturbé le week-end de Noël.

Des difficultés liées à "un manque de personnel lié à la crise sanitaire" ou des mouvements sociaux locaux d'après la Sncf. Sur le RER E, l'opérateur ferroviaire prévoit un trafic légèrement perturbé le vendredi et le dimanche 26/12.

Sur le transilien, les lignes H, J, L, P, R, ne fonctionneront pas normalement. Le trafic sera "fortement" perturbé sur la ligne P les 25 et 26 décembre.

Les détails sont disponibles sur le site transilien.com.