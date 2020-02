Depuis le 4 février, la circulation des Transilien L et U est interrompue à cause de l'effondrement d'un talus. Le rétablissement du trafic sur une voie est prévu à partir du 2 mars, à des horaires limités. La reprise de la circulation sur les 2 voies est envisagée courant avril.

Transilien L et U : la reprise du trafic sur les 2 voies n'est pas prévue avant... avril !

La gare de Puteaux où passent les lignes Transilien L et U (photo d'illustration).

Sèvres, France

Il va falloir encore un peu de patience pour les 75 000 usagers des lignes de Transilien L et U. Le trafic est totalement interrompu depuis le 4 février suite à un glissement de terrain à hauteur de Sèvres. SNCF Réseau indique ce jeudi que la reprise du trafic sur une voie n'est prévue qu'à partir du 2 mars, "sous réserve du bon déroulé des travaux" et à "des plages horaires limitées" aux heures de pointe, le matin et le soir. Quant à la reprise des circulations sur les 2 voies, elle n'est envisagée que "courant avril" précise l'opérateur.

SNCF Réseau explique ces délais par "des travaux de grande ampleur", 4 000 m³ de terre ayant été déversés sur les voies. Afin de pouvoir acheminer les voyageurs, certaines lignes ont été renforcées.

Lignes régulières RATP :

Bus 171 : service renforcé.

Tramway T2 : offre quasi équivalente au plein trafic aux heures de pointe pour la première semaine des vacances.

Autres Lignes régulières :