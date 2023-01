Transilien : Plusieurs lignes perturbées à cause de la tempête Gérard

L'Île-de-France est actuellement en vigilance orange à cause de la tempête Gérard. Des vents dépassant 100 km/h ont déjà été observés en Normandie.

Certaines liaisons sont perturbées entre Paris et la Normandie. C'est le cas pour les liaisons Deauville-Trouville-Paris et Rouen-Paris qui annoncent entre 15 et 20 mn de retard.

Plusieurs TER entre Cherbourg et Paris sont supprimés. Sur la même ligne, un train dont l'arrivée est prévue à 16h02 est annoncé avec 1h de retard. Aucun départ, ni arrivée, n'est pour le moment, prévu au Havre.

Plus à l'est, la ligne P est perturbée à cause d'arbres sur les voies. La circulation est au ralenti entre Esbly et Crécy-la-Chapelle dans les deux sens, ainsi qu'entre Provins et Paris Est et entre Coulommiers et Paris Est.

Toujours sur la ligne P, la circulation des Transilien est interrompue entre Lizy-sur-Ourcq et la Ferté Milon et perturbée entre Lizy-sur-Ourcq et Meaux.

La ligne E est aussi perturbée entre Haussmann Saint-Lazare et Tournan-en-Brie à cause d’un arbre sur la voie. La circulation du tramway T4 est interrompue entre Gargan et Hôpital de Montfermeil à cause d'un obstacle sur la voie.