Le trafic des lignes N et U du Transilien est perturbé. Mercredi la moitié des trains seulement pourra circuler sur ces lignes. La foudre est tombée vendredi 27 juillet vers 22h30 sur une centrale de signalisation ferroviaire située à Saint-Cyr (Yvelines) et l'incident a désorganisé le trafic.

Paris, Île-de-France, France

Le trafic des lignes N et U du Transilien sera toujours très perturbé du mercredi 1er août au vendredi 3 août 2018. La moitié seulement des trains de ces lignes pourra circuler. Prévoyez aussi des allongements de parcours.

Vendredi 27 juillet 2018, alors que le matin même, un incendie dans un poste d'Issy-les Moulineaux avait provoqué le blocage des trains de la gare Montparnasse, le soir vers 22h30, c'est la foudre qui tombait sur une centrale de signalisation ferroviaire à Saint-Cyr (Yvelines).

C'est ce deuxième incident qui perturbe le trafic des lignes N et U. La centrale de signalisation ferroviaire a été totalement détruite. Elle assurait la commande des aiguillages et de la signalisation pour tous les trains entre Versailles et Saint-Cyr.

Des réparations provisoires ont eu lieu sur les installations. Ces travaux ne permettent cependant pas la remise en route de la totalité des trains sur ces lignes avant samedi.