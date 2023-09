Transition écologique : le gouvernement dévoile une taxe sur les autoroutes et les grands aéroports

Cette nouvelle taxe sur les autoroutes et les grands aéroports doit rapporter 600 millions d'euros par an pour financer la transition écologique.

Prendre l'avion ou emprunter l'autoroute vous coûtera-t-il bientôt plus cher ? Le gouvernement prévoit une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroute et les grands aéroports dans le cadre du budget 2024 , afin de financer la transition écologique. Cet impôt "sur les infrastructures de transport de longue distance" doit rapporter 600 millions d'euros par an dès l'an prochain, selon le ministère de l'économie.

Les trois quarts des recettes proviendront du secteur routier et un quart de l'aérien, a indiqué le ministre Bruno Le Maire. Dans un premier temps, le gouvernement ne souhaitait mettre en place qu 'une taxe sur les "surprofits" des sociétés concessionnaires d'autoroutes . Mais le Conseil d'Etat avait mis en garde, mi-septembre, contre un "risque élevé" sur le plan juridique.

Des billets d'avions plus chers

L'impôt devrait donc être étendu aux grands aéroports : Paris, Marseille ou encore Nice. Face aux craintes des collectivités locales, les aéroports plus petits en seront exonérés. Le groupe Aéroports de Paris (ADP) prévoit de répercuter progressivement cette taxe, dès 2024, sur les compagnies aériennes "environ 75%" de la hausse des coûts liée à cette taxe, à travers une augmentation sur deux à trois ans" des redevances. "Ce sera à chaque compagnie de voir comment elle souhaite répercuter" elle-même ces coûts, juge-t-on à Bercy.

Si dans le cas du trafic aérien, il y a fort à parier que le surcout sera in fine, payé par les voyageurs, le bras de fer se poursuit au sujet des autoroutes. Car une nouvelle augmentation des prix serait un très mauvais signal envoyé, dans un contexte de très forte inflation .

Les prix des péages doivent être validés par l'Etat

Si les Français "adorent la bagnole", pour paraphraser Emmanuel Macron, reste qu'elle devient un vrai poids dans le budget des ménages. Le ministre des transports Clément Beaune a donc tenu à rassurer : cette taxation ne sera pas répercutée sur les prix des péages, ces derniers étant fixés par contrat et validés par l'Etat.

Son de cloche radicalement différent du côté de Vinci Autoroute. Le président de la société, Pierre Coppey, prévient qu'une hausse des taxes signifiait "inévitablement une hausse des tarifs des péages".

Dans un communiqué , Vinci conteste ce projet de taxe qu'il qualifie de "contraire à la lettre et à l'esprit des contrats de concessions, notamment ceux signés entre l'Etat concédant et les sociétés concessionnaires d'autoroutes (...) et entend utiliser toutes les voies de recours".