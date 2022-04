Transition énergétique : inauguration d'une station de Bio Gaz dans le Tarn

La station multi-énergie de Saint-Sulpice-la-Pointe (82) inaugurée ce mercredi permet de faire le plein des véhicules roulant au BioGNV. 15 autocars du réseau liO s'y ravitaillent. Le groupe Seven prévoit aussi d'y distribuer de l'hydrogène dès 2024.

De loin la station de Saint-Sulpice-la-Pointe (82) ressemble à une station essence lambda. De près, tout est différent : pas de pistolet mais un embout, pas de prix au litre mais au kilo, pas de pression à maintenir sur le pistolet mais une simple pression sur un bouton pour injecter le gaz. Bienvenue dans le monde de la mobilité verte. Ici les véhicules font le plein de BioGNV, une alternative au diesel.

Le plein de BioGNV se fait en appuyant sur un simple bouton. © Radio France - Pascale Danyel

De l'usine de méthanisation... jusqu'au réservoir de l'autocar

Telle une illustration de la transition énergétique, le Tarn a inauguré ce mercredi sa première station de BioGNV. Alternative au diesel classique, le Gaz Naturel pour Véhicules est en provenance directe des usines de méthanisation. Ces dernières, selon le site gaz-mobilite.fr transforment en carburant "les ordures ménagères, boues des stations d’épuration, produits agricoles et tontes des espaces verts, résidus de l’industrie agroalimentaire ou de la restauration collective, etc." Les pompes qui distribuent ce carburant vert sont installées sur la zone d'activité de Saint-Sulpice-la-Pointe à deux minutes de l'A68. Lola Bénégui est la directrice innovation du groupe Seven qui développe la station, elle explique les avantages pour l'environnement :

Cette station permet d'améliorer localement la qualité de l'air car on est sur un carburant vertueux produit à partir d'énergies renouvelables

La responsable développe :

Cela permet d'éviter toute particules fines, de réduire de 50% les émissions d'oxyde d'azote très nocives pour la santé et les émissions de CO2.

Cerise sur le gâteau, le BioGNV permet de bénéficier d'une vignette Crit'air 1 et donc de pénétrer sur toutes les ZFE (Zones à faible émission).

Avant la guerre en Ukraine, le BioGNV était 30% moins cher que le diesel, mais en ce moment le kilo de BioGNV est à 2,77€.

La Région Occitanie ambitionne de devenir première région à énergie positive

La région Occitanie est le principal usager de la station de Saint-Sulpice-la-Pointe. Elle vient de s'équiper de 15 autocars BioGNV. Chacun de ces véhicules "consomme 24 kilos au 100" explique le conducteur François Bel, "pour le moment content de ce véhicule en test" qui ajoute que " ça se conduit comme un autocar normal mais il y a un peu plus de ballant quand il y a du vent et dans les virages car les bonbonnes de gaz sont sur le toit du véhicule." Le vice-président Jean-Luc Gibelin rappelle que la Région Occitanie ambitionne de devenir la première région à énergie positive : "c'est une concrétisation de notre engagement, c'est la concrétisation du pacte vert, pour être la première région à énergie positive il faut diminuer de 60% les émissions de gaz à effet de serre liés aux mobilités". L'élu ajoute :

Nous avons obligation de multiplier toutes les solutions : le BioGNV, le diesel baissant, l'électrique et l'hydrogène."

D'autres stations de BioGNV existent déjà en Occitanie : en Haute-Garonne, dans l'Hérault, les Pyrénées Orientales, les Hautes-Pyrénées, le Gard et l'Aveyron.

La station de Saint Sulpice-la-Pointe est destinée à devenir une station multi-énergie. Elle distribuera de l'hydrogène à partir de 2024.