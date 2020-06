"Le secteur du Transmanche est l'angle mort des politiques de soutien mises en place par l'Etat"

Le député normand Sébastien Jumel veut que le secteur du transport maritime entre la France et l'Angleterre soit pris en compte dans le plan d'aide au secteur Touristique. Le Transmanche pèse pour près de 20.000 emplois dont près d'un tiers pour la Normandie rappelle l'ancien Maire de Dieppe.

Ferries des compagnies Stena Line et Brittany Ferries, dans le port de Cherbourg, le 13 janvier 2019

Depuis le 17 mars, le trafic des Ferries entre la France et l'Angleterre est fortement au ralenti. Le trafic passager est quasi nul au départ des ports de Caen-Ouistréham et de Cherbourg et le fret n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire liée au coronavirus.

La situation est d'autant plus préoccupante que le Royaume Uni a décidé la mise en place d'une quatorzaine pour les voyageurs à ses frontières.

Le député normand Sébastien Jumel souhaite que le transport maritime Transmanche soit pris en compte dans le plan d'aide au secteur du Tourisme.

"Le secteur du Transmanche est l'angle mort des politiques de soutien mis en place par l'Etat, explique le député seino-marin après avoir auditionné à l'Assemblée Nationale les principaux opérateurs maritimes entre la France et l'Angleterre.

Il faut qu'on obtienne l'extension des mesures de chômage partiel appliquées au secteur touristique pour le Transmanche pour desserrer en terme de délai l'étau jusqu'à septembre, octobre, novembre.

Des milliers d'emplois sont concernés. Par ailleurs, pour le plan garantie par l'Etat, il faut appliquer au Transmanche les critères du secteur touristique pour qu'il puisse y avoir accès.

Enfin il est vital que le gouvernement français mette en place un plan de communication avec les collectivités locales de promotion du territoire pour dire aux Britanniques "Venez en Normandie, vous serez bien accueilli.

C'est évidemment vital parce que des milliers d'emplois sont liés à ce secteur d'activité."

Sébastien Jumel rappelle que le Transmanche représente un trafic de deux millions de passagers en Normandie et 20.000 emplois sur la Façade maritime dont un tiers dans notre région.