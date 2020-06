Transmanche : le fret résiste en attendant le retour des passagers à Caen-Ouistreham et Cherbourg

Le trafic maritime entre les ports normands de Caen-Ouistreham et Cherbourg et l'Angleterre s'est contracté en mars et avril. Si le trafic passagers s'est effondré, le fret a su résister notamment à Cherbourg.

Les chiffres de mars et d'avril de l'activité des ports de Cherbourg et Caen-Ouistréham en mars et avril confirment sans surprise que le trafic passager a été fortement impacté avec l'Angleterre.

Le nombre de passagers transmanche a reculé de près de 80% en mars et avril sur Caen-Ouistréham (30.707 passagers transportés sur ces deux mois contre un peu plus de 155.000 l'an passé à la même époque). Mais la baisse sur le seul mois d'avril atteint les 93,5% au plus fort du confinement.

La baisse est également supérieure à 89% sur le trafic passager entre Cherbourg et l'Angleterre en avril mais sur le fret, le port de la Manche a su limiter la casse avec 5% de poids-lourds convoyés de moins et une baisse de 10,7% du tonnage marchandise vers le Royaume-Uni (mars et avril).

A Caen-Ouistréham, la baisse est plus sensible avec 160.000 tonnes de fret de moins avec l'Angleterre (toujours pour mars et avril) soit un recul de près de 31% et le nombre de camion transitant entre le Calvados et le Royaume uni a reculé d'un quart sur cette ligne soit environ 5300 poids-lourds de moins sur ces deux mois impactés par la crise du coronavirus.