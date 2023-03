Transmanche : vers une électrification des ferries ?

Avec une traversée courte sur le détroit du Pas de Calais et des escales de 45 minutes entre chaque rotation, électrifier les ferries avec des batteries embarquées est possible. Partant de ce constat, les trois ports de Calais, Dunkerque et Douvres se sont engagés avec les Danois de DFDS à lancer des études de faisabilité pour une décarbonation des navires sur le transmanche.

"Cela fait des mois, voire des années que l'on discute avec les opérateurs de ferry pour voir quelle serait l'option la plus pertinente, explique Benoît Rochet, le Directeur général de Calais-Port. Le contexte règlementaire n'est pas encore figé et il se pose des questions techniques sur la capacité à disposer des matériels, mais l'option prise est celle de brancher les ferries dans les ports, plutôt que d'utiliser des carburants de synthèse fabriqués avec de d'électricité verte."

Des ferries électriques dans 7 ans ?

D’ici l’été, la compagnie britannique P&O lancera deux nouveaux navires géants sur le détroit, au départ de Calais. Ils seront hybrides rechargeables avec, donc, une partie de propulsion électrique. C’est une première. Mais les Danois de DFDS, avec leurs six bateaux à Dunkerque et Calais, vont plus loin en misant sur l’électrique.

Torben Carlsen est le Directeur général de DFDS : "Pour nous, il est possible de lancer des navires d'ici 5 ou 7 ans, avec des batteries... s'il y a de l'électricité dans chaque port. Pour cela, on a besoin de câbles d'une toute autre dimension que ce qui existe déjà."

Benoit Rochet précise : "On copie ce qui se fait dans la voiture électrique, sauf que les ordres de grandeur en matière d'énergie sont beaucoup plus importants. Et les bateaux électriques, aujourd'hui, ça n'existe pas ! En tous cas, pas encore en full-électrique et pas encore sur cette taille-là, capables de faire ces distances-là. L'idée est donc de développer une solution qui soit dédiée au détroit".

Un gros travail d'études

Il faut donc lancer des études pour concevoir, construire et financer les infrastructures et les navires, mais Douvres, Calais et Dunkerque disent banco, à l’image de Maurice Georges, le patron de Dunkerque-port : "A Dunkerque, nous avons déjà de l'électrification des quais, quand les navires sont au port. Mais là, c'est autre chose. Et nous pensons que c'est bien, dès le début, de faire ça dans le cadre d'une coopération à l'échelle du Channel. D'un seul coup, on inscrit cela à l'échelle européenne."

Sur des traversées courtes comme sur le détroit du Pas de Calais, l‘électricité est donc la solution la plus efficace et la plus pertinente. Mais pour des trajets plus longs, ailleurs en Europe, il y a un sujet autour de l’hydrogène, du méthanol électrique ou de l’ammoniaque.