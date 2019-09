Transport à la demande le dimanche dans le Grand Nancy : testé mais pas approuvé

Nancy, France

Où en est le service de transport à la demande lancé en grande pompe début septembre dans le Grand Nancy ? Pour sa version du dimanche, c'est pour l'instant un échec retentissant. Rappel du principe : seules les lignes structurantes 1 à 4 circulent, le reste des déplacements étant assuré par des véhicules mobilisés à la demande des voyageurs via une application pour smartphone ou une plate-forme téléphonique. Alors que le nouveau réseau Stan peine à convaincre en semaine et que le personnel menace de faire grève, France Bleu Lorraine a testé ce service du dimanche.

Quartier de la Malgrange à Jarville, direction le Vélodrome de Vandoeuvre : en temps normal, c'est 18 minutes avec la Ligne Corol qui ne circule pas le dimanche. Nous réservons donc un bus. Premier obstacle, les deux communes ne sont pas dans la même zone, il est donc impossible de relier Jarville à Vandoeuvre. Il faudra donc marcher un peu pour changer de secteur. Deuxième problème, au moment de commander son voyage, le même message apparaît : "Désolé, nous faisons face à une forte demande sur ce créneau horaire. Nous vous invitons à sélectionner un horaire 15 minutes plus tôt ou plus tard. Merci".

Le service Resago fonctionne très mal pour l'instant le dimanche © Radio France - Cédric Lieto

Nous avons beau décaler le voyage, rien n'y fait. Nous décidons d'appeler la plate-forme téléphonique de Résago au cas où le problème viendrait de l'application. L'opératrice, très professionnelle, fait tout pour nous aider mais il n'y a pas de bus. Le plus simple aurait en fait été de passer par le centre-ville de Nancy avec un temps de parcours au mieux doublé par rapport à la semaine. Le service est en fait saturé dans ce secteur explique Philippe Duchet, directeur mobilité et relation clients chez Kéolis :

"On a effectivement eu une saturation des moyens. A 10h15, on a été obligés de refuser 91 demandes de réservation, les moyens étant déjà mobilisés par ailleurs."

Des moyens déjà renforcés dans le secteur de Vandoeuvre avec six véhicules en rotation au lieu de quatre. Pas encore suffisant.

La réservation acceptée mais un bug informatique

Deuxième tentative. Un voyage entre Jarville et Heillecourt, dans un secteur moins couru. Cette fois, la réservation est validée mais aucun véhicule n'arrive dans la demi-heure. Nous n'avons reçu aucun SMS de confirmation du voyage. Il s'agirait cette fois d'un bug informatique qui fait que les SMS de confirmation ne parviennent pas jusqu'aux utilisateurs abonnés chez certains opérateurs téléphoniques. Pour nous, ce dimanche, ce sera à pied. La promesse de Résago n'est clairement pas tenue reconnaît Philippe Duchet :

"On ne peut pas nier les faits. Il est vrai que le service Résago n'a pas aujourd'hui la fiabilité qu'il devrait avoir et qu'il ne répond pas à la demande telle qu'elle est formulée par les clients. Nous nous excusons bien évidemment de tous ces désagréments. Le système est encore en phase de rodage. Nous nous efforçons dimanche après dimanche d'améliorer et de remédier aux différents bugs constatés. On progresse mais je suis bien conscient que les progrès ne sont pas suffisants pour donner entière satisfaction aux habitants de l'agglomération."