Transport des élèves handicapés en Mayenne : la Région convoque Expotrans l'entreprise missionnée

La semaine dernière France Bleu Mayenne vous révélait des problèmes dans le ramassage scolaire des enfants en situation de handicap dans le département. Une mission déléguée par la région à l'entreprise Expotrans. Des anciens salariés qui ont démissionné et des salariés actuels ont dénoncé sur notre antenne des conditions de travail difficiles.

Problèmes de versement des paies, des contrats signés sur des parkings, l'entreprise Expotrans a expliqué la semaine dernière qu'il y a "beaucoup de mauvaise foi de la part des chauffeurs". Pascal Legendre un Lavallois qui travaille pour cette entreprise depuis novembre ne cache pas sa colère face à son employeur.

Absence de contrat de travail ?

"Je n'ai toujours pas de contrat de travail, je devais commencer le 1ᵉʳ novembre et ça n'a été que le 7. Malgré mes interventions auprès de la direction de l'entreprise, je n'ai pas de réponse, que ce soit de la part du directeur d'exploitation ou de la RH" explique d'emblée ce conducteur.

"Ils sont complètement hors des lois. Il y a des conventions collectives, du transport et ils ne sont pas capables de les appliquer. Il y a des règles à respecter le code du travail et il y a le code du service transport national (...) Mon salaire de novembre ? Je ne l'ai eu que le 19 décembre, parce que j'ai fais des pieds et des mains à téléphoner en les menaçant de poursuites" dénonce Pascal Legendre.

L'inspection du travail saisie

Le salarié mayennais a dans le même temps envoyé une lettre à l'inspection du travail de Cergy-Pontoise en région parisienne (là où est basé le siège social d'Expostrans). L'homme qui a travaillé pour plusieurs transporteurs ne mâche pas ses mots avec la direction d'Exportans * : "On a affaire à des voyous. Je veux combattre ces gens-là qui ne connaissent rien au travail et qui se foutent éperdument des conducteurs, des familles, que leur présence des enfants handicapés*" termine Pascal Legendre.

Expostrans convoqué par la région

Le référent mayennais d'Expo France est convoqué dans la semaine par la région Pays de la Loire. La réunion aura lieu en Mayenne, en présence de Daniel Gendry, conseiller régional et membre de la commission infrastructures et transports. L'objectif, c'est de trouver des solutions au manque de chauffeurs et ne pas laisser des enfants, entre guillemets, sur le bord de la route. L'élu concède quelques difficultés sur le sujet avec les responsables de cette société.

"Aujourd'hui, on essaie de les remettre un petit peu dans le droit chemin. On sait que c'est une entreprise qui pose problème dans le démarrage de ces marchés-là. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'on demande à notre fournisseur de donner ses explications précises et qu'il nous explique comment il va palier et comment il va rectifier son travail. On est complètement désolé par rapport il y a quelques couacs, mais c'est quand même 550 personnes qui tous les jours sont transportées d'une façon quand même satisfaisante" relativise Daniel Gendry.

Concernant les conditions de travail dénoncées par des chauffeurs ou des ex-chauffeurs d'Expotrans sur France Bleu Mayenne, la Région répond qu'elle n'a pas à mettre le nez dans les affaires internes du transporteur.