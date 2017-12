Ces 3 lignes rapides de bus devaient relier le centre ville du Mans et sa périphérie en 2021. Finalement ce sera pour plus tard. Les aménagements sont trop lourds pour que le dossier soit bouclé aussi rapidement

Le Mans, France

C'est l'un des sujets au menu du conseil communautaire qui se tient ce jeudi soir. En plus du débat d'orientation budgétaire, les élus de Le Mans Métropole vont renouveler à la SETRAM, sa délégation de service public pour une durée de 7 ans (2018-2024). La société qui gère les transports en commun de l'agglomération mancelle ( et dont la métropole est actionnaire à 60%) est la seule candidate à sa succession. La SETRAM qui organise chaque année 30 millions de voyages, coûte à la collectivité 32 millions d'euros par an. Mais elle s'est engagée à réduire ses dépenses à hauteur 1.3 million par an afin de réduire la facture pour le contribuable. Parmi les projets à l'étude, il y a la création de 3 "chronolignes", ces lignes de bus avec des couloirs réservés pour garantir la ponctualité et éviter les bouchons et les feux. Elles demandent donc des aménagements chiffrés à 30 millions d'euros environ. De lourds travaux notamment sur l'avenue Bollée ou l'avenue Geneslay, deux grandes artères de la capitale sarthoise. Pour Jean Claude Boulard dire que les 3 lignes seront ouvertes en 2021, ce n'est pas sérieux. Et puis le président de le Mans Métropole ne veut pas engager des travaux à 2 ans de la fin de son mandat de maire. On a vu avec le tram que ce n'est pas très populaire. Il laisse donc à son successeur la décision de mener ou pas ce projet.

Pour Jean Claude Boulard, président de Le Mans Métropole, dire que ces chronolignes entreront en service en 2021, ce n'est pas crédible Copier

Les élus de l'agglo voteront donc ce jeudi soir la poursuite des études. Mais pas question de s'engager sur un calendrier. 3 trajets ont été retenus. Le premier relie le centre ville du Mans à Pontlieue en faisant une grande boucle via l'avenue Bollée, l' Arche de la Nature et Le Lycée Sud. Le second pourrait relier Béner au parc des expos via l'avenue Felix Geneslay. Le 3e partira du quartier Bellevue au Mans pour arriver à Pruillé-Le-Chétif au sud ouest de l'agglo.

Exemple d'une des lignes rapides de bus qui doit relier le quartier de Bellevue - SETRAM/ LE MANS METROPOLE

La SETRAM va revoir le cadencement des trams

60 % des usagers de la SETRAM utilisent les 2 lignes de tramways. Mais la ligne T1, celle qui relie l'université à Antarès, est beaucoup plus fréquentée. Il y aura donc plus de trams sur cette ligne avec des rames toutes les 3 à 5 minutes contre 7 à 9 minutes sur la ligne T2 entre L'Espal et Bellevue. Des minibus vont être mis en place en soirée sur les lignes les moins fréquentées. Une nouvelle desserte va être créée entre la cité administrative de Paixhans et la gare du Mans. Enfin une nouvelle grille des tarifs sera mise en place à partir de 2020 avec la gratuité des transports en commun pour les enfants de moins 5 ans ( au lieu de 3 ans aujourd'hui).