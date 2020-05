Transports en Ile-de-France : l'Unsa-RATP demande l'aide de l'Etat pour une reprise en toute sécurité

Les conditions de reprise de la circulation des transports en commun provoquent des inquiétudes. Le syndicat Unsa-RATP demande ce vendredi au secrétaire d'état chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, de l’aide "pour contenir le flux voyageur et garantir leur sécurité et celle du personnel".

En Ile-de-France, la reprise du trafic des transports en commun ne devrait pas être simple. Comment assurer la sécurité sanitaire des voyageurs et des salariés de la SNCF, de la RATP et plus largement de tous ceux qui travaillent dans les transports en commun.

Ce vendredi, le syndicat Unsa-RATP demande, dans une lettre au secrétaire d’état chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, de l’aide "pour contenir le flux des voyageurs et garantir leur sécurité et celle du personnel RATP".

L'Unsa-RATP demande qu'on anticipe

"Il est urgent que votre gouvernement anticipe dès maintenant les conditions de retour au travail des Français afin d’adapter l’organisation de transport pour minimiser l’impact des risques sanitaires pour les voyageurs et les salariés de la RATP", écrit le syndicat.

L’Unsa-RATP demande, entre autres, d’anticiper la distribution de masques FFP2. Ces masques, dit-elle, sont indispensables pour ceux, par exemple, qui doivent s’occuper des "toxicomanes, personnes alcoolisées, sans domicile fixe, violents". Dans ces cas, les distanciations physiques ne sont pas possibles.

La RATP se prépare

On sait déjà que le masque sera certainement obligatoire dans tous les transports.

Depuis le début de cette semaine, la RATP fait aussi des marquages dans les stations, les couloirs, les rames du métro mais aussi dans ses trams et ses bus. Il s'agit d'aider les usagers à respecter les distanciations physiques.

L'association de consommateurs UFC-Que choisir tire aussi la sonnette d'alarme.