Transport et billetterie : comment assister aux Championnats de monde de ski, à Courchevel et Méribel ?

La crème du ski mondial sera à Courchevel et Méribel, du 6 au 19 février, pour les Championnats du monde de ski. Pour participer à cet évènement sportif et assister au spectacle, suivez le guide avec France Bleu.

Comment venir à Méribel et Courchevel ?

En navette. Il existe des navettes (10€ par personne A/R) pour venir sur les sites de compétition de Méribel et Courchevel depuis de nombreuses villes de la région (Lyon, Grenoble, Chambéry, Albertville ou Annecy, mais aussi Bourg-Saint-Maurice, Landry, Aime ou Moutiers). Les horaires et lieux de départ sont fixés en fonction des heures de compétition. Attention, il faut réserver deux jours à l'avance, les places sont limitées et, point non-négligeable, les skis, non-autorisés !

Pour venir aux Championnats du monde de ski à Courchevel et Méribel, la meilleure solution c'est... la navette ! - Championnats du monde de ski

En voiture. Les routes sont ouvertes mais aucun parking n'est prévu en stations pour le public, sauf à avoir un parking privé. Autant dire que l'on vous déconseille cette solution !

En parking+navette. Vous pouvez cependant venir en voiture jusqu'aux communes de Bozel, la Léchère, Aigueblanche ou encore Moutiers, y laisser votre voiture (pensez à réserver votre parking), et monter, ensuite, en navette. Attention, à Moutiers, le parking n'est pas réservable, sauf pour les personnes à mobilité réduite, mieux vaut s'arrêter un peu avant, à Aigueblanche. Notez aussi qu'à Aigueblanche, La Léchère et Bozel, avec cette organisation, vous aurez la possibilité repartir tardivement et de voir les concerts et les remises de médailles !

En co-voiturage. Les organisateurs eux-mêmes encouragent cette solution, plus économique, avec la difficulté, cependant, de trouver une place pour se garer là haut à l'arrivée.

Comment se déplacer entre les deux sites de compétition ?

Pour circuler d'un site à l'autre de la compétition, une navette gratuite existe entre Courchevel Le Praz et Méribel la Chaudanne, aucune réservation n'est nécessaire et elle circule toutes les 15 minutes. Elle roule entre 7h30 et 20h au départ de Courchevel, et entre 7h45 et 20h30 au départ de Méribel.

Et pour les billets ?

Déjà, il faut choisir ce que vous souhaitez voir ! À Méribel, auront lieu les épreuves féminines et parallèles, tandis qu'à Courchevel, auront lieu toute les épreuves masculines. Pour vous y retrouver, consulter notre programme sportif complet pour ces quinze jours de championnats .

Quels tarifs ?

Plusieurs formules sont proposées selon le nombre d'épreuves. Les tarifs à la journée s'échelonnent entre 15 euros (raquette d'arrivée) à 50 euros en tribune. Les prix sont différents la semaine ou les week-ends : comptez 20 euros/adulte en semaine, 30 euros/adulte pour le week-end. Des tarifs spéciaux sont disponibles pour les familles (2 adultes et 2 enfants), et pour les groupes à partir de 10 personnes.

Raquette, tribune ou fan zone ?

Vous avez trois possibilités pour voir les épreuves :

La raquette d'arrivée : vous êtes tout près de la ligne d'arrivée. Le plus : vous voyez les athlètes de près, il y a énormément d'ambiance. Le moins : vous voyez moins la course. Un spot idéal avec de jeunes enfants.

La tribune : vous êtes en face de l'arrivée des athlètes, un peu surélevés. Vous êtes moins près des sportifs, mais vous avez une meilleure vue d'ensemble de la course. Le moins : c'est plus cher.

En bord de piste : certes, vous pourrez toujours vous arrêter le long des filets, si vous êtes à skis, mais mieux vaut privilégier les fan-zone pour vivre à fond la course : deux fan zones seront déployées le long du tracé. Ces hotspots, gratuits, seront sonorisés et équipés d'un écran géant pur suivre toute l'épreuve. Attention, il faut un forfait de ski pour pouvoir y accéder, impossible de s'y rendre à pied.

Pour toutes informations sur la billetterie :

Téléphone billetterie : 04 58 83 00 75

Mail : billetterie@courchevelmeribel2023.com

Téléphone du service client pour les transports : 04 79 28 23 28.