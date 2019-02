Transport et transition énergétique : les Manchois ont la parole

4e volet du Grand débat sur France Bleu Cotentin. Après le pouvoir d'achat, la démocratie et nos services publics, votre radio vous propose de vous exprimer vendredi de midi à 13 heures, sur les questions de transports et de politiques énergétiques.

C'est le coût des carburants qui est à l'origine du mouvement des gilets jaunes. La fameuse taxe carbone voulue par Nicolas Hulot pour inciter la population à limiter ses déplacements, et à investir dans des véhicules moins polluants. Seulement, dans un département comme la Manche, il est quasi impossible de se passer de voiture, et le coût des véhicules "propres" reste encore très élevé. Alors que faire : développer les transports en commun, financer la recherche sur les solutions énergétiques non polluantes, développer le télé-travail ou le covoiturage? L'objectif est double : moins consommer de carburants, tout en faisant des économies.

Et puis au delà des transports, la transition énergétique doit aussi passer par notre capacité à limiter notre consommation d'énergie dans notre vie de tous les jours: mieux isoler nos bâtiments, adopter des technologies d'éclairage moins voraces... et diversifier nos sources de production d'énergie, en misant sur les énergies renouvelables. C'est un vrai défi! Sommes-nous prêts à le relever? Quelles sont les pistes à explorer pour réussir cette transition énergétique sans faire exploser nos factures?