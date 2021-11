Transport : le chantier du TSPO finalisé à 80% entre Wasselonne et Strasbourg

Le Transport en site propre de l'Ouest Strasbourgeois, qui doit relier Wasselonne et Strasbourg en moins de 40 minutes est terminé à 80% et pourra être opérationnel fin 2022. Le tronçon sur la M351, gérée par l'Eurométropole, s'ouvrira l'année suivante.

Moins de 40 minutes en bus entre Wasselonne et Strasbourg contre plus d'une heure dans les bouchons au volant de sa voiture. Le Transport en site propre de l'Ouest Strasbourg (TSPO) veut s'imposer comme l'alternative reine pour les quelques 1.700 automobilistes qui réalisent le trajet quotidiennement. France Bleu Alsace fait le point sur ce chantier de 25km lancé en 2012.

Le chantier terminé à 80%

Le projet du TSPO consiste à agrandir en largeur la RD 1004, en passant à quatre voies dont deux seront réservées à des bus entre Wasselonne et Strasbourg. Un vaste chantier terminé à 80% sur l'ensemble des 25 kilomètres avec une ouverture prévue pour fin 2022. Une date qui ne concerne que la partie gérée par la Collectivité européenne d'Alsace. Les discussions sont toujours en cours avec l'Eurométropole de Strasbourg pour prolonger le projet sur la M351.

Les contraintes géographiques et urbaines n'ont pas toujours permis d'élargir la route sur quatre voies. Dans ce cas de figure, ce sont les bandes d'arrêt d'urgence qui seront empruntées par les bus lorsque le trafic ralentira. "Les automobilistes sont limités à 70km/h, une situation de bouchon c'est quand on descend en-dessous des 40km/h - 30km/h, donc là le bus se rangera dans les voies latérales", décrit Francis Genet, chef du projet.

Les ouvriers étalent l'enrobé sur une largeur de 15 mètres pour accueillir quatre voies. © Radio France - Julien Penot

Actuellement trois zones sont en chantier sur la RD 1004. Une première entre Marlenheim et Furdenheim, puis à l'Est d'Ittenheim et enfin entre Marlenheim et Wasselonne. En 2022, les travaux se concentreront depuis le Kronthal et dans l'agglomération de Wasselonne (équipement de carrefour, de giratoire et de stations d'arrêt).

Privilégier les transports en commun

Seuls les 84 bus du réseau FLUO auront le droit d'emprunter les bandes d'arrêts d'urgence pour dépasser les automobilistes. Ce qui permettra aux usagers de gagner de précieuses minutes. "Cet aménagement va réduire de moitié un peu près le temps de distance pour les concitoyens qui vont utiliser les transports collectifs", argumente Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d'Alsace.

De quoi bouleverser un peu le quotidien des habitants, notamment à Wasselonne. "C'est le seul secteur qui n'a pas de train aujourd'hui, et donc cela va permettre à nos concitoyens d'aller à Strasbourg en moins de 40 minutes", remarque la maire de la commune, Michèle Eschlimann.

Le chantier du TSPO s'étire jusqu'à Ittenheim, et doit se prolonger jusqu'à Strasbourg, via la M351. Les discussions avec l'Eurométropole sont en cours pour fixer un terminus au bus. Parmi les pistes évoquées : la gare ferroviaire. Les travaux sont estimés à 15 millions d'euros. Un coût qui pourrait refroidir les ambitions du projet, et le circonscrire, non plus au cœur de Strasbourg, mais à sa périphérie.