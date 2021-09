Seine et Marne : les chauffeurs de bus de Transdev toujours en grève

Certains conducteurs de bus de Seine et Marne et du Val d'Oise sont en grève depuis le 6 septembre. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail depuis l'ouverture à la concurrence du réseau d'autobus Optile.

Trois semaines de grève et toujours la même détermination : "On ne lâchera pas" scande un conducteur. Depuis le 6 septembre, les chauffeurs de bus de Vaux le Pénil (Seine et Marne) sont en grève. En cause : une "casse des conditions de travail" et une baisse des rémunérations après l'ouverture à la concurrence du réseau d'autobus Optile (moyenne et grande couronne de la région parisienne).

Une dégradation des conditions de travail

Au premier semestre 2021, Transdev et les syndicats ont signé des accords, notamment pour une nouvelle organisation du temps de travail. Sauf que la mise en place pose problème. Initiée au 1er août, elle n'a pas tenu plus d'un mois. La grève, lancée début septembre contre cette réorganisation, a gagné plusieurs dépôts de bus de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, où le trafic est perturbé.

Le personnel du dépôt de Vaux le Pénil est en grève pour protester contre les nouvelles conditions de travail. © Radio France - Marine Clette

Les grévistes ont disposé des banderoles pour manifester leurs désaccords avec les nouvelles conditions de travail. © Radio France - Marine Clette

Manifestations devant le Conseil Régional

Une soixantaine de personnes, dont des chauffeurs de bus de Transdev en grève, ont d'ailleurs manifesté jeudi 23 septembre devant le siège du Conseil régional d'Ile-de-France pour protester contre la dégradation de leurs salaires et conditions de travail.

Un autre rassemblement avait déjà réuni une centaine de personnes la semaine dernière à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) sous les fenêtres du Conseil régional, autorité organisatrice des transports en commun de la région parisienne.

D'après la direction de Transdev, la grève est continue ou ponctuelle selon les dépôts. "Des propositions sont faites aux représentants des salariés", a indiqué la direction de Transdev en Île de France Est.

Catherine (prénom modifiée) est conductrice de bus depuis trois ans. Âgée de 61 ans, elle est "en grève depuis le 6 septembre, au dépôt de Saint-Gratien" (Val-d'Oise). "Ce métier me plaît énormément. Avec les clients, c'est super", mais "depuis le 1er août, les nouvelles conditions de travail ne sont plus possibles. On n'a pas de pauses, pas le droit d'aller aux toilettes, de manger. Ils ont descendu nos salaires, nos primes", proteste-t-elle. "On est très fatigués, c'est dangereux pour nous et la clientèle", conclut-elle.

L'une des préoccupations des grévistes est la réorganisation du temps de travail en plusieurs vacations. © Radio France - Marine Clette

Un Paris-Marseille tous les jours

Les chauffeurs dénoncent l'augmentation de l'amplitude des horaires de travail. "Avant on faisait trois voyages le matin et trois ou quatre l'après-midi. Maintenant on peut en faire 6 ou 7 le matin et 4 autres l'après-midi. C'est comme si on faisait deux journées. On fait la distance d'un Paris-Marseille chaque jour. On rentre chez nous fatigués. Ça ne peut plus durer.", confie Boumediene qui travaille pour Transdev depuis 5 ans. De plus, les pauses entre les différentes vacations ont été augmentées (voir photo ci-dessus). Sauf que beaucoup de chauffeurs n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Résultat : ils restent à l'entrepôt. Or ces heures ne sont pas considérées comme travaillées. Ainsi beaucoup ont le sentiment de faire des journées à rallonge et de ne pas être payé en conséquence. "On ne demande pas à être payé sur nos pauses évidemment. Mais au bout du compte certains collègues font des journées de 13 ou 14 heures et sont payées pour 7 heures" , poursuit Boumediene.

Les bus ne quittent plus le centre de dépôt de Vaux le Pénil depuis maintenant trois semaines. © Radio France - Marine Clette

Autre revendication des chauffeurs : les temps de battements. Cela correspond au temps d'attente entre deux courses. Il se situe généralement entre 15 et 20 minutes. Avec les nouvelles conditions de travail, ils ne sont plus payés qu'à 50%. "Sur une journée on peut perdre facilement 1 ou 2 heures en battement. 2 heures payées moitié moins sur une journée, vous vous rendez-compte ce que ça représente sur une semaine, un mois ? Rien que cette histoire de battement m'a fait perdre 250 euros en août", indique Boumediene.

La direction ouverte à la discussion

La direction de Transdev d'Île-de-France Est "met tout en œuvre" pour maintenir un service minimum et limiter les perturbation. "20% des trajets habituels sont maintenus." Concernant la grève, elle déclare qu'elle est ouverte au dialogue et prête à rencontrer de nouveaux les partenaires sociaux. "Des accords ont été signés au premier trimestre de cette année. Ces nouvelles mesures ne sont pas une surprise. Il n'est pas question de les gommer mais nous sommes prêts à adapter leur mise en place, notamment concernant l'organisation du temps de travail et les feuilles de services", indique la direction. "Il faut trouver un ajustement, un point d'équilibre au plus vite", conclut Transdev.