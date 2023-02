Transport : on a testé le bus 100% électrique à l'essai dans la métropole du Mans

Le Mans Métropole veut se débarrasser de ses bus diesels d'ici à 2029. Une grande transition vers des transports en commun plus écologiques et plus économiques, qui passe par l'achat de bus 100% électriques. La Sétram en teste trois modèles jusqu'à début mars. France Bleu Maine est monté à bord de l'un d'eux, d'une autonomie de 300 km.

À la montée, rien de transcendant : une capacité d'accueil de 90 passagers, dont une quinzaine de places assises, un espace handicapé, des sièges en banquette à l'arrière, des barres en hauteur pour se maintenir et quelques lumières bleutées. Aucune différence avec un bus standard, mais le 100% électrique s'apprécie surtout à l'oreille. "Pas de nuisance sonore, ce qui n'est pas négligeable", sourit Graziella, la conductrice au volant de ce bus Heuliez GX137, d'une dizaine de mètres du groupe Iveco.

Conduite souple et moteur silencieux

"Il y a aussi un confort pour la clientèle, car le freinage est plus souple, même au niveau des trajectoires, la direction aussi, c'est un confort pour la conduite", poursuit la conductrice, qui n'a pas eu besoin d'une formation spécifique pour prendre en main le véhicule. Sur son tableau de bord, une jauge lui permet de suivre le niveau de charge des batteries, placées en grande partie sur le toit du bus.

Le bus peut accueillir jusqu'à 90 passagers, dont une quinzaine assis. © Radio France - Julien Penot

L'autonomie est de 300 km, et les essais sont plus que concluants, se réjouit Jean-Paul Pringuet, directeur de la Sétram : "Au départ, on se disait que les électriques, on les mettrait pour les lignes plus petites. Mais avec cette autonomie, on peut les mettre directement sur de grosses lignes." Le bus 100% électrique peut donc être exploité sur l'ensemble des lignes du réseau.

La phase de tests a mis également en lumière la capacité du véhicule à se recharger en partie directement sur la route, à travers la force de décélération émise par le frein moteur. Cette technologie peut recharger jusqu'à un tiers des batteries. Le chargement au complet se fera a priori au dépôt, en fin de service.

Tourner la page des bus diesels

La métropole du Mans veut atteindre les 65 bus électriques en 2029, ce qui correspondra à 42% du parc. Le reste sera composé de 70 bus au gaz naturel pour véhicule (GNV) et de 12 bus à hydrogène. "On se garde différentes hypothèses avec un seul objectif en 2029, plus de bus diesel", insiste Stéphane Le Foll, président de la métropole, qui ajoute que le coût à l'achat ne sera pas le même : "300.000 euros pour un bus diesel, 500.000 euros pour un bus électrique", compare le maire du Mans, mais la fin du diesel étant programmé, il y aura des économies d'échelles qui vont se faire."

Graziella, l'une des conductrices qui a pris en main l'un des trois modèles de bus 100% électriques. © Radio France - Julien Penot

A combien s'élèvent ces économies ? La Sétram peut difficilement le dire, mais assure que l'électrique est plus rentable que le diesel. Cela doit prendre en compte les différences de prix avec le GNV et le carburant, soumis à de nombreuses fluctuations en fonction de la conjoncture économique, la guerre en Ukraine la suffisamment démontrée.

Un troisième modèle de bus 100% électrique sera testé du 27 février au 3 mars. La Sétram, en lien avec la métropole, choisira alors celui qui lui convient le mieux. En plus de l'autonomie, le prix des bornes électriques et la maintenance sont des critères pertinents. La mise en service du premier bus est prévue en 2024.