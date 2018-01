Voilà un secteur qui recrute énormément : le transport routier. En France, 16 000 postes sont à pourvoir : plus de 300 en Meurthe-et-Moselle et presque le double dans les Vosges (selon les chiffres de la Fédération nationale des transports routiers). Les entreprises embauchent à tour de bras depuis plusieurs mois, mais les candidats ne se bousculent pas, comme le déplore Yannick Triboulot, le directeur des ressources humaines du groupe MGE à Chavelot près d’Épinal (un transporteur routier d'environ 500 salariés, qui espère recruter une quarantaine de personnes d'ici le début de l'été, une centaine avant la fin de l'année).

"On est en relation avec les écoles, les centres de formation. On travaille aussi avec Pôle emploi et les agences d'intérim. On travaille avec tout le monde pour attirer un maximum de personnes et se faire connaître en tant qu'entreprise qui propose des postes."