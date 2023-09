Transport scolaire : 6.000 postes de conducteurs de car toujours non pourvus à la rentrée

En cette rentrée 2023, 6.000 postes de conducteurs de cars scolaires sont toujours non pourvus. Malgré une légère amélioration par rapport à l'année dernière, le secteur demeure en forte tension, alerte la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV). "Globalement, la situation est toujours très tendue, résume Ingrid Mareschal, déléguée générale. Un peu moins que l'année dernière parce que nous avons formé beaucoup de conducteurs".

Lors de la rentrée 2022, il manquait 8.000 conducteurs de cars scolaires. Sur les 81.000 conducteurs de car recensés en France, environ 30.000 font du scolaire, estime la déléguée générale de la FNTV. Chaque rentrée, les professionnels doivent trouver des solutions. "Il y a beaucoup de réaffectations, comme des conducteurs opérant dans le tourisme de groupe par exemple. Mais ce qui signifie que les entreprises refusent des commandes d'un côté pour être certaines que le service scolaire sera assuré. Cela consiste parfois à réorganiser les circuits de ramassage, ce qui peut parfois allonger le temps des déplacements des élèves ou de demandes aux élèves de se rendre à un point d'arrêt qui peut être plus éloigné".

Selon la Fédération, l'intégralité du territoire est concerné par cette pénurie de chauffeurs. Certaines régions frontalières, comme celles proches du Luxembourg ou de la Suisse, sont plus touchées. " Les conducteurs peuvent être attirés par d'autres conditions de travail dans ces pays-là. Par conséquent, ils sont plus difficiles à trouver ", explique la déléguée générale.

Un léger mieux grâce aux améliorations des conditions de travail

Les professionnels ont multiplié les initiatives afin d'attirer davantage de candidats aux postes de conducteurs scolaires : hausse de salaire de 6%, abaissement de l'âge minimum pour obtenir le permis de conduire de 21 à 18 ans, mise en place d'un CAP conducteur, etc. "Nous avons beaucoup formé de nouveaux conducteurs cette année, se félicite Ingrid Mareschal de la FNTV. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment du côté des revalorisations de salaire à cause de l'inflation".

Parmi les avancées obtenues, les conducteurs peuvent demander à travailler plus qu'auparavant avec un volume horaire annuel qui est passé de 600 à 800 heures. La FNTV a également pesé pour obtenir des augmentations sur les primes de travail les week-ends et les jours fériés ou sur le remboursement des frais de déplacement et annexes.

La FNTV en colère contre l'administration

Ingrid Mareschal pointe du doigt un frein administratif important, celui des délais pour obtenir le permis de conduire en version papier, indispensable pour avoir légalement le droit de conduire un car. "En moyenne, il faut attendre trois mois entre l'obtention du permis D et la réception du permis papier. Cela cause des difficultés importantes, notamment pour ceux qui sont sortis de formation en juin et qu'on ne peut donc pas mettre derrière un volant pour la rentrée de septembre", s'indigne-t-elle.

La FNTV indique être en discussion avec les différents ministères concernés pour trouver des solutions, sans avancée réelle jusqu'à présent. "Nous avons des signaux d'alerte très forts de la part de nos chefs d'entreprises. Ils sont souvent plusieurs conducteurs à leur disposition, qui sont titulaires du permis, mais qui n'ont toujours pas reçus le permis papier. Nous avons tiré la sonnette d'alarme auprès de l'État. C'est très pénalisant aussi pour ces conducteurs qui ne peuvent pas rester deux ou trois mois sans travailler alors qu'ils ont une famille à nourrir", poursuit la déléguée générale de la Fédération.

"C'est rageant, parce qu'il peut s'agir de conducteurs que nous avons formés mais qui partent vers un autre métier où il n'y a pas besoin du titre administratif pour conduire et on les perd", se lamente-t-elle. La FNTV réclame la mise en place d'une attestation provisoire pour que le conducteur puisse travailler dès l'obtention de son permis. Elle fait pour l'instant face à un refus du ministère de l'Intérieur sur ce sujet.

Une expérimentation menée auprès des conducteurs récemment partis à la retraite

Autre piste actuellement étudiée par la Fédération nationale des transports de voyageurs pour tenter de résorber la pénurie de chauffeurs, celle de faire appel à des conducteurs récemment partis à la retraite. En lien avec Pôle emploi et la Caisse national d'assurance vieillesse, une expérimentation est menée dans quatre départements (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Rhône et Puy-de-Dôme). "Nous envoyons des propositions à une liste de conducteurs identifiés et ils sont ensuite invités à se rapprocher de Pôle emploi pour qu'ils soient mis en relation avec une entreprise ou pour financer une formation", explique Ingrid Mareschal.

Environ 2.000 conducteurs ont été identifiés. Le bilan de cette expérimentation sera réalisé à la fine de l'année et le procédé sera éventuellement étendu à toute la France.