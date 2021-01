Des enfants voyagent assis par terre et sans ceinture dans un car scolaire du Pays d'Aix

Un car scolaire a transporté jeudi dernier des enfants assis sur les marches ou debout. Dans ce bus qui circule chaque soir entre La Tour-d'Aigues et Pertuis, au nord d'Aix-en-Provence, six sièges étaient condamnés. Une collégienne affirme que le conducteur a laissé entrer davantage d'enfants que de places disponibles. "Il y avait beaucoup de monde dans le bus, raconte Léa, 11 ans. Deux élèves ont dû s'asseoir sur des marches devant la porte arrière. Et trois sont restés debout sans pouvoir s'attacher. Le chauffard n'a rien dit."

Basée à Venelles et responsable de cette ligne, la société de cars Sumian dément tout incident. "Nous sommes très étonnés, explique Nicolas Sumian, le président de l'entreprise. Nous n'avons jamais eu d'information de surcharge sur ces services. Nos contrôleurs en attestent."

Le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de mener une enquête administrative. "Sur 500 circuits scolaires par jour, il peut y avoir parfois des couacs, reconnait Philippe Tabarot, vice-président chargé des transports à la Région. Mais on est intransigeant pour la sécurité de nos jeunes. Si les faits sont avérés, des sanctions seront prises".

Les données enregistrées dans ce car en charge de ce transport scolaire indique que seuls 28 élèves ont badgé à l'entrée. Rien ne dit que le conducteur surveillait attentivement que chaque enfant avait son badge. L'entreprise Sumian a prévu de réaffecter des contrôleurs sur cette ligne.