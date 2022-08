Transport scolaire en Bretagne : "Nous devrions avoir une rentrée quasi-normale"

Y aura-t-il suffisamment de chauffeurs de car pour conduire les élèves en classe ce jeudi 1er septembre, date de la rentrée scolaire ? "Oui", répond Michaël Quernez, le vice-président au conseil régional de Bretagne en charge du climat et des mobilités. Chaque jour, 100.000 élèves bretons montent à bord d'un car pour rejoindre leurs établissements scolaires.

"Nous devrions avoir une rentrée quasi-normale. Nous sommes en mesure de prendre en charge les élèves, cependant la rentrée a lieu dans trois jours et les circuits sont assurés par des entreprises. On peut se retrouver en situation avec des circuits perturbés selon les arrêts de travail", explique Michaël Quernez, le vice-président au conseil régional de Bretagne en charge du climat et des mobilités.

On s'organise dans les entreprises

À Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, l'entreprise de transport RGO mobilités emploie 350 conducteurs de car. Il reste 10 postes à pourvoir alors les équipes s'organisent. Ceux qui font du transport touristique sont mobilisés pour le transport scolaire car c'est une mission de service publique. Les salariés dans les bureaux ou dans les ateliers, avec le permis de conduire adéquat, se retrouvent derrière les volants. Une réorganisation nécessaire car les conditions de travail d'un chauffeur de car attirent peu. "On a malheureusement des services courts donc les chauffeurs sont rétribués à un minima de 3h donc ça veut dire un salaire mensuel à 500 euros. Malheureusement, ce ne peut être qu'un complément de revenu", reconnaît le directeur de l'entreprise, Stéphane Turbin.

Au début de l'été, la région Bretagne a voulu lancer une campagne d'embauche massive. Il manque 550 conducteurs de car dans la région. La collectivité a donc annoncé une indemnité de 150 euros par mois à partir de l'année prochaine. Cette mesure est compliquée à mettre en place. "Entre deux conducteurs scolaires qui roulent dans la même entreprise vous pouvez en avoir un qui circule pour la Région et un second chauffeur pour une autre collectivité. Donc, vous pourriez avoir un conducteur qui bénéficie du dispositif et un autre non. Alors qu'ils font le même métier dans la même entreprise et qu'ils se voient tout les matins sur le parking. Nécessairement, cela peut créer des distorsions", explique Alexis Jauffret, représentant en Ille-et-Vilaine de la fédération national des transports de voyageurs.