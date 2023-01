Transport scolaire : les fonctionnaires autorisés à cumuler leur emploi avec la conduite de car

Les fonctionnaires peuvent désormais conduire un car scolaire. Le gouvernement en a décidé ainsi, à la fois pour leur permettre de compléter leurs revenus et pour pallier le manque de chauffeurs. Le décret, paru au Journal officiel le 29 décembre 2022, permet à tous les agents publics (de la fonction d'état, de la fonction hospitalière et de la fonction territoriale) de cumuler leur emploi avec quelques tournées de ramassage scolaires.

"Il n'y a pas d'école qui forme nos conducteurs"

Pour Hervé Guillemain, patron des Cars Bleus, en charge d'une partie du réseau régional Aléop, c'est une première avancée. "Toutes les sources de recrutement qu'on peut retrouver sont bonnes à prendre." Le transporteur mayennais souligne qu'il travaille déjà avec les agents des collectivités publiques qui ne sont pas à temps complet. "C'est un nouvel élément de notre attirail pour essayer de recruter du monde." Il remarque toutefois, que ce n'est pas la solution miracle à la pénurie de chauffeurs de cars. "On n'a pas de formation initiale, il n'y a pas d'école qui forme nos conducteurs. Donc aujourd'hui, on fait forcément de la formation pour adultes. Si on avait le personnel, nos entreprises fonctionneraient très, très bien. Aujourd'hui, la seule limite de notre production, c'est le manque de conducteurs."

Gel du point d'indice des fonctionnaires

Ce nouveau décret plaît aussi à Yann Roué, délégué territorial du syndicat Force ouvrière pour la fonction publique, en ce qui concerne les agents de la fonction publique à mi-temps ou contractuels. Mais pour le syndicaliste, il faut avant tout augmenter les salaires des fonctionnaires. "Il est quand même plus que temps que le gouvernement revalorise le point d'indice des fonctionnaires, puisqu'on a un gel du point d'indice depuis plusieurs années. Même si on a eu 3,5 % dernièrement, c'est loin par rapport à l'inflation qu'on a pu subir cette année."

Yann Roué soulève un autre point : on déshabille Paul pour habiller Jacques. "On a du mal à trouver des secrétaires de mairie, on a du mal à trouver des maçons. Si en plus, il faut aller pallier d'autres corps de métier qui ont des problématiques, ça va devenir très, très compliqué pour la fonction publique territoriale." Le délégué de Force ouvrière souligne que depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux fonctionnaires ont quitté le public pour se tourner vers le privé, du fait de leurs conditions de travail et de leurs salaires. "Par exemple, un maçon va gagner entre 300 et 400 euros net de plus par mois chez un patron dans le privé. C'est monnaie courante dans la fonction publique territoriale en Mayenne."