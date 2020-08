Transport scolaire : un tarif unique et jusqu'à 80 euros de baisse pour la rentrée

120 euros : c'est le prix du transport scolaire pour un an et pour un enfant, quel que soit le département breton. Cette année, le conseil régional harmonise les tarifs de son offre scolaire sur le réseau BreizhGo.

Alors que jusqu'à présent, il en coûtait jusqu'à 200 euros pour les jeunes Finistériens, le prix unique a été aligné à quelques euros au-dessus du tarif costarmoricain, qui s'élevait à 115 euros. Les familles de Côtes d'Armor sont d'ailleurs les seules de Bretagne à voir la facture augmenter. En Ille-et-Vilaine, ce nouveau tarif permettra aux ménages d'économiser 10 euros par an et par enfant, 20 euros dans le Morbihan, et donc 80 euros dans le Finistère. Au total, en Bretagne, 100 000 enfants rejoignent chaque jour leur établissement scolaire grâce au réseau BreizhGo.

Une offre spéciale pour voyager partout en Bretagne

Ce lundi 24 août marque aussi l'ouverture des inscriptions pour l'offre Scolaire+. Pour 80 euros de plus, soit un total de 200 euros, les écoliers, collégiens et lycéens peuvent accéder à l'ensemble du réseau BreizhGo, trains, cars et bateaux, tous les jours et à toute heure. "La grande dimension culturelle de cette option, c'est de pousser les gens dès le plus jeune âge à pouvoir utiliser les transports en commun, explique Gérard Lahellec, conseiller régional en charge des transports. Ça nous pousse aussi à développer notre réseau". Une mesure qui représente un investissement de 3 millions d'euros pour la Région.

Plus de correspondances entre cars et bus

Et pour pousser les Bretons à utiliser les cars et les TER, la région travaille aussi sur les correspondances entre les horaires du réseau BreizhGo et ceux des bus, trams et métros des villes desservies explique le président de la Région, Loïg Chesnais-Girard. "BreizhGo est interconnecté entre les cars, les trains et les bateaux. Nous avons à travailler ce passage d'un réseau à l'autre de la manière la plus souple possible. Ça existe déjà bien sur Brest et sur Quimper. On a d'autres endroits en Bretagne où nous devons travailler en lien avec nos partenaires que sont les agglomérations et les métropoles", notamment à Lamballe, Fougères, Lorient ou encore Carhaix.

De nouveaux tarifs font aussi leur apparition pour les moins de 26 ans, deux fois moins chers, en moyenne, que le tarif normal. Parallèlement à cela, les abonnés TER qui subiront des retards à répétition bénéficieront automatiquement d'une réduction de 20% sur leur abonnement du mois suivant, grâce à une convention signée avec la SNCF.