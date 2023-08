Transport scolaires : FO évoque une possible une grève à la rentrée chez Transdev dans les Bouches-du-Rhône

Y aura t il une grève des transports scolaires chez Transdev dans les Bouches-du-Rhône le jour de la rentrée scolaire du 4 septembre ?

Le syndicat Force ouvrière a déposé une alarme sociale, l'un des premiers signaux d'alerte avant un préavis de grève. Si les discussions n'aboutissent pas, cela pourrait aboutir à la grève des 650 à 700 chauffeurs dans le département. Le syndicat réclame entre autres une augmentation du taux horaire des chauffeurs. Actuellement, les propositions de leur direction ne leur conviennent pas, ni l'assurance du ministère du Travail qui annonce 8% d'augmentation de salaire des chauffeurs, et "la volonté de proposer des contrats plus stables".

"Les 8%, honnêtement on n'en a pas vu la couleur", réagit Abdouljalil Rahmani , délégué syndidal FO chez Transdev. "Si one paye pas à leur juste valeur les chauffeurs, il y aura toujours de la pénurie. Cela fait deux ans que cette situation perdure, il y a eu des efforts, mais on attend plus".

Un secteur qui peine à recruter

Cela fait plusieurs rentrées scolaires que des pénuries de chauffeurs se font sentir, sur tout le territoire, avec des conséquences pour les usagers.

D'après les syndicats, il manquerait encore cette année 20 à 30 chauffeurs pour assurer un service normal.

La priorité est accordée aux lignes scolaires par Transdev, mais d'ores et déjà certaines autres lignes régulière ont dû limiter leurs trajets, comme sur le réseau salon Etang Côte Bleue.