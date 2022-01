Transport SMITU : un geste commercial de 20% sur les abonnements Citéline

Un geste commercial de 20% pour les usagers du réseau de bus Citéline, en Moselle. Ils peuvent en bénéficier à partir du 10 janvier s'ils ont acheté leur abonnement mensuel ou annuel entre le 1er juin et le 31 décembre dernier a annoncé ce vendredi 7 janvier le SMITU dans un communiqué. Cette faveur est justifiée après les "difficultés qui ont occasionné de nombreux désagréments et services non effectués", depuis plusieurs mois.

Le remboursement de 20% concerne les Pass senior, Pass Mouv, Pass Jeun's et Pass S'cool. Pour en bénéficier, vous devez compléter une demande via cette page internet au plus tard avant le 28 février. Il vous suffit d'indiquer votre numéro de carte sans contact Citéline, votre nom, prénom et date de naissance, et de préciser vos coordonnées bancaires. Le remboursement sera ensuite réalisé la semaine suivant, directement sur votre compte bancaire. "Le site est sécurisé et en règle conformément au traitement des données à caractère personnel", précise le SMITU, avant d'ajouter : "Attention, passé le délai du 28 février, la plateforme sera fermée et les dossiers ne seront plus traités."