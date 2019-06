Transports : Strasbourg expérimente l’arrêt à la demande le soir pour les femmes seules

Strasbourg, France

À partir de ce lundi, la CTS expérimente l’arrêt à la demande le soir pour les femmes. Pour plus de sécurité. Cette expérience est menée sur la ligne 24 qui relie l'ancienne douane et Neuhof Stéphanie.

Il suffit de demander

À partir de 22 heures, et jusqu’à la fin du service (minuit environ) les femmes seules pourront demander au chauffeur de s’arrêter entre deux arrêts, pour éviter le plus possible d’être seule le soir dans la rue. Les femmes seules ou accompagnées d'enfants. Il faut, en montant dans le bus, signaler au chauffeur que l'on souhaite descendre entre tel et tel arrêt. Ou alors au plus tard un arrêt avant le point de descente souhaité. Le chauffeur doit s'exécuter à condition que les conditions de sécurité soit suffisantes pour stationner. C'est à lui d'apprécier la situation. En revanche, il reste impossible de monter entre deux arrêts.

Cette expérience sur la ligne 24 va durer 6 à 9 mois. Un bilan sera fait. Et si il est bon, d'autres lignes pourraient adopter ce dispositif, notamment les 3 lignes de nuits "Hibus", qui roulent les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Alain Fontanel, premier adjoint de Strasbourg chargé des transports, est l'invité de France Bleu Alsace ce vendredi à 7h40, pour parler de ce dispositif.