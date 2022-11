Transports : 200 policiers en plus dans le métro et les trains d'ici les JO 2024

"Plus de bleu dans les trains et les gares". La police des transports va être renforcée a annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un déplacement au poste de police de la gare de l'Est accompagné du Ministre de Transports Clément Beaune. Près de 1.900 policiers et gendarmes supplémentaires seront déployés sur tout le territoire, dont 200 en Ile-de-France.

Le dispositif, qui prévoit la création de 77 unités dédiées, prend en compte l'organisation par la France de la Coupe du monde du rugby et des Jeux olympiques, en 2023 et 2024. Pour la préfecture de police de Paris, "200 policiers viendront renforcer les effectifs en charge de la police des transports, qui verra ses effectifs augmenter de 20 %. Cet accroissement permettra ainsi de passer à plus de 125 patrouilles par jour contre 100 actuellement", a indiqué le Ministre de l'Intérieur.

"C'est un effort de coopération puisque (...) la SNCF et la RATP mobilisent 4.000 forces de sécurité qui travaillent main dans la main avec les policiers et les gendarmes", a ajouté Clément Beaune qui rappelle que les effectifs de sécurité des deux compagnies ont augmenté de 15% ces 5 dernières années.

Ces renforts doivent permettre d'accentuer l'amélioration de la sécurité dans les transports constatée depuis le début de l'année. Au niveau national, pour la période septembre-octobre 2022 (comparée à la même période pour l’année 2021), les violences aux personnes dans les transports en commun "baissent significativement, à hauteur de -18%", affirme le ministère de l'Intérieur dans un communiqué ce jeudi. A Paris, la baisse est de -26%, -33% dans les Hauts-de-Seine, -22% en Seine-Saint-Denis.