Transports : 2022, année record pour les retards à la SNCF et dans les aéroports

L'année 2022, a été l'une des pires de la dernière décennie pour la ponctualité des TGV, des Intercités et des avions en France, selon un bilan publié mardi par l'Autorité de la qualité de service dans les transports. Le constat général est que la qualité de service s'est dégradée, notamment à cause du retour des voyageurs après des affluences moindres en 2020 et 2021 en raison du covid.

Un vol intérieur sur cinq est parti en retard l'an dernier, trois les longs courriers sur dix. À la SNCF, 14% des TGV ne sont pas partis à l'heure en 2022 contre 11% en 2021. Ce sont les intercités qui restent le plus victimes de retards : près de 17 % l'an dernier contre 14% l'année précédente.

Les TER restent les moins perturbés avec 8% des trains accusant des retards l'an passé, c'est légèrement plus qu'en 2021 où 7% d'entre eux étaient concernés. "La ponctualité de l'ensemble des services ferroviaires s'est globalement dégradée que ce soit par rapport à 2019 ou 2021. En effet, pour les services TGV et Internationaux, 2022 fait partie des pires années depuis 2012 aux côtés de 2017 et 2018", écrivent les auteurs de l'Autorité.

Covid, canicule et incendies

L'autorité explique en substance que les compagnies n'étaient pas prêtes à revoir autant de passagers. "L'augmentation importante de la demande s'est traduite par une forte augmentation du trafic ferroviaire, ce qui signifie qu'en cas d'incident, le nombre de circulations affectées est souvent plus important du fait des plus grandes difficultés à rattraper la situation", écrivent les auteurs.

L'Autorité de la qualité de service dans les transports explique aussi ces retards par les conditions météorologiques particulières de l'été 2022 : les vagues de chaleur de l'été dernier qui ont forcé la SNCF à ralentir les trains. Les incendies liés à la sécheresse ont pu jouer aussi.