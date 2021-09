Bordeaux Métropole dévoile son schéma des mobilités: le bus est préféré au tram, qui n'ira pas à Gradignan

Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani a présenté ce vendredi sa feuille de route des mobilités pour la décennie à venir. Le tram trop coûteux est mis de côté au profit d'un maillage plus serré de bus. Plan marche et plan vélo doivent inciter aux mobilités douces.

En présentant ce vendredi son "schéma des mobilités" de Bordeaux Métropole pour les dix ans à venir, le président Alain Anziani n'a pas hésité à utiliser plusieurs fois le mot "échec" pour qualifier la politique menée lors des précédentes mandatures. "On ne peut pas parler de réussite quand on est la 3ème métropole la plus congestionnée de France" déclare Alain Anziani. "C'est un échec collectif et je m'y inclus." Avec les embouteillages quotidiens à Bordeaux et aux alentours, de la rocade aux centres-villes, cette nouvelle feuille de route était attendue: deux extensions de tram au placard, la part belle aux bus, aux vélos, au RER métropolitain. Un plan ambitieux et à long terme car Alain Anziani prévient, il n'a "pas de baguette magique" pour résoudre les problèmes à court terme.

Le tram n'a plus la côte, les bus express prennent le relais

Gradignan et Parempuyre n'auront pas de tram. Ces deux projets d'extension sont abandonnés, celui de Saint-Médard-en-Jalles, en sursis, pourrait aussi l'être au profit du développement d'un réseau de bus express, moins coûteux et surtout plus rapide à mettre en place pour décongestionner le plus rapidement possible la métropole bordelaise. "On a mis 20 ans pour construire 77 kilomètres de tram, on va mettre 10 ans pour 104 kilomètres de bus express" résume Alain Anziani. Le bus express, que l'on n'appellera donc plus BHNS (Bus à haut niveau de service), n'est pas nouveau: une expérience est déjà en place sur la ligne Le Haillan-Pessac Bersol, où les bus TBM empruntent la bande d'arrêt d'urgence qui fait office de voie express. L'objectif, bien sûr, aller beaucoup plus vite que les voitures et ainsi inciter les automobilistes à se rabattre sur le bus. Voici les nouvelles liaisons envisagées pour les bus express :

Bordeaux / Saint-Aubin-de-Médoc

Presqu'île / Campus

Technobus vers Saint-Médard-en-Jalles, Eysines-Cantinolle et Gradignan

CHU Pellegrin / Thouars / Malartic

Liaison circulaire des boulevards

Gare Saint-Jean / Artigues-près-Bordeaux

Liaison boulevards - rocade

Après avoir tracé un réseau dit "en étoile", la métropole veut développer les liaisons circulaires et les liens vers les territoires hors Bordeaux métropole. Les couloirs de bus vont être doublés pour atteindre 160 km. Des cars express, comme celui déjà existant entre Créon et Bordeaux, sont annoncés vers Lège-Cap-Ferret, Blaye, le Médoc...

Plan marche, plan vélo: favoriser les mobilités douces

Des aménagements sont à prévoir dans les centres-villes pour favoriser notamment la marche. Alain Anziani le reconnaît, l'encombrement ou l'étroitesse des trottoirs n'incitent parfois pas à la marche, qui va faire l'objet d'un plan spécifique présenté à l'automne. En novembre également, un troisième plan vélo sera dévoilé, avec la création de nouvelles pistes cyclables et des "sites propres" c'est-à-dire réservés aux seuls usagers du vélo : stationnement, réseaux "express" comme les bus sur de grands axes fréquentés. Côté fleuve, davantage de Batcub, des dessertes renforcées et davantage de solutions pour franchir la Garonne : le pont Simone-Veil doit être achevé, la passerelle Eiffel rénovée, le pont François Mitterrand et le pont Saint-Jean réaménagés pour donner de la place aux "nouveaux usages." Quant au téléphérique, il n'est pas enterré mais il faut "des études" et "quelques années." Etude aussi pour un nouveau pont, en aval du pont d'Aquitaine.

La rocade et le RER métropolitain, des projets à préciser et à négocier

"Je ne suis pas anti-bagnole" assure Alain Anziani. Bordeaux Métropole maintient cependant l'objectif de 10% de circulation en moins sur l'ensemble des 28 communes. Et la rocade, dont le pasage à 2x3 voies sera effectif en 2022, est bien sûr dans le viseur. Pour les poids lourds, le péage différencié aux autoroutes d'accès est envisagé: aux heures de pointe, le passage coûterait plus cher aux camions, pour les dissuader d'encombrer davantage la route. Mais il faut travailler avec l'Etat, la métropole n'est pas seule décisionnaire. Tout comme pour le RER métropolitain. Les discussions avec la SNCF sont entamées pour ce projet chiffré à un milliard d'euros. "On va développer ce réseau pour que le TER fonctionne comme un RER dans les 18 gares de la métropole dont de nombreuses sont situées sur la rive droite de Bordeaux" disait en octobre dernier Clément Rossignol-Puech, vice-président de Bordeaux Métropole délégué aux mobilités.

Le métro, lui, est mis de côté. Comme le tram, il est jugé trop coûteux. "Tout ça coûte cher" remarque Alain Anziani, qui table sur 3,3 milliards d'euros consacrés aux mobilités sur l'ensemble de la mandature, dont 1,6 milliard en investissements.