Transports à Bordeaux Métropole: TBM annonce une augmentation de 3% des tarifs

Nouvelle année, et nouveaux tarifs pour les Transports Bordeaux Métropole. La direction a annoncé une augmentation moyenne de 3%. Le très symbolique voyage à l'unité est passé à 1,60 euro contre 1,50 euro depuis le 1er août. Une tarification solidaire va être mise en place en janvier 2018.

Au rayon des augmentations, il faudra débourser 20 centimes de plus pour la carte 10 voyages. Le pass jeune lui augmente de 40 centimes par mois. Ces augmentations doivent générer 2 millions d'euros de recette pour Bordeaux métropole. L’intercommunalité l'explique par le déficit du réseau, qui s'élève aujourd'hui à 200 millions d'euros. En cause, les nombreux travaux autour du tram, avec l'extension de la ligne C jusqu'à Blanquefort, ou la création de la ligne D.

Pour compenser l'augmentation des prix, Bordeaux métropole prévoit de mettre en place une tarification solidaire, avec des tarifs qui évoluent selon les revenus et pas selon le statut. Ils s'appliqueraient à toute la famille. Ils permettraient à un foyer avec peu de revenus, dont les parents ne sont ni seniors, ni chômeurs, ni étudiants de bénéficier de réductions. Mais ces tarifs réduits ne verront pas le jour avant janvier 2018.