INFO FRANCE BLEU - Transports à Dijon : tous les étudiants boursiers bénéficieront du tarif solidaire à la rentrée

Les étudiants boursiers vont bénéficier d'un abonnement à 150 euros par an

Dijon, France

Dans une étude récente, le syndicat étudiant Unef classait Dijon en cinquième position des villes les plus chères en matière de transport pour les étudiants. Le président de la métropole dijonnaise, François Rebsamen répond sur France Bleu Bourgogne à l'une des demandes faites par l'Unef : tous les étudiants boursiers, quelque soit leur échelon, bénéficieront à la rentrée 2019 du tarif solidaire à 150 euros par an.

Six fois plus d'étudiants devraient bénéficier de cet abonnement

Cet abonnement préférentiel était jusque là réservé aux étudiants des échelons 6 et 7. D'après la métropole, sur les 2100 étudiants éligibles, 400 étudiants étaient abonnés à ce tarif cette année. François Rebsamen estime qu'à la rentrée prochaine, le nombre d'étudiants boursiers devraient tourner autour de 9100, "on part donc sur l'hypothèse que 2500 étudiants devraient souscrire à cet abonnement demi-tarif à la rentrée."

Pour le Maire de Dijon, "c'est une mesure à la fois solidaire et écologique." Une mesure qui doit être proposée en conseil communautaire le 27 juin prochain. Le coût pour la métropole est estimé à 150 000 euros par an.

Une nouvelle saluée par Arthur Sabatier, le président de l'Unef Bourgogne : "c'est un beau début de réponse apporté à l'urgence sociale dans laquelle se trouvent certains étudiants. On a de bonnes relations de travail avec la Métropole, et ils se sont toujours montrés attentifs et réceptifs à nos demandes."