Transports à Toulouse : des horaires de fermetures avancés pour la soirée du 13 juillet

Pour prévenir les risques de regain de tension après les émeutes consécutives à la mort de Nahel , le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfectures d'aménager les horaires des transports dans les grandes villes, et c'est le cas dans la métropole de Toulouse. Tisséo aménage son offre de la manière suivante :

Tramway : derniers départs à partir de 20h

Les derniers départs des tramway auront lieu à partir de :

20h03 du parc expo MEETT

20h24 depuis la salle Odyssud à Blagnac

21h13 du Palais de Justice dans le centre-ville de Toulouse

La fermeture du réseau Tram est prévue ce soir à 21h.

Bus : prévoir 21h au plus tard

Si vous prenez le bus, retenez que le réseau va progressivement s'interrompre à partir de 21h ce jeudi soir. L'idée est donc de prendre votre dernier bus autour de 21h maximum pour être sûr d'en avoir un. La fermeture totale du réseau bus est prévue à 22h au plus tard.

Métro et téléphérique : pas de changement

Quant au métro et au téléphérique Téléo, il n'y a pas de changement : les derniers départs des terminus auront lieu à minuit pour les métros (ligne A et B) et 00h30 pour le téléphérique, depuis les deux stations.

La reprise du trafic se fera ce vendredi 14 juillet aux horaires habituels. Tisséo communiquera dans un deuxième temps pour les horaires de vendredi soir, mais des aménagements sont aussi probables.